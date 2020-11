Daniel Ricciardo slacht op liefdevolle wijze Esteban Ocon - Autoblog.nl

Daniel Ricciardo heeft medelijden met Esteban Ocon. Ouch.

Ocon maakt dit seizoen zijn rentree in de koningsklasse van de autosport nadat hij aan het eind van 2018 zijn stoeltje verloor aan Lance Stroll. Een van zijn laatste wapenfeiten was het elimineren van Max Verstappen in de Grand Prix van Brazilië terwijl hij op dat moment een ronde achterstand had. De Fransman maakte zich daarmee immens populair bij de Nederlandse fans.

De protegé van Mercedes kon na een jaartje reserve spelen voor het kampioensteam dit jaar echter terecht bij Renault. Daar had hij overigens ook al banden mee uit het verleden. Het is niet toevallig dat deze grote fabrikanten beide banden hebben met Esteban. In de opstapklasses was hij namelijk een van de weinigen die een beetje partij kon bieden aan de almachtige eerder genoemde Verstappen.

Het jaartje bankzitten heeft Esteban echter geen goed gedaan. Dit jaar wordt hij toch wel vrij stevig afgedroogd door zijn teammaat Ricciardo. Die laatste stond al twee keer op het podium en scoorde veel meer punten. Alleen aan pech is dit niet toe te schrijven. Ook in de kwalificaties staat de Ozzie namelijk dik voor. Slechts één keertje, bij de natte kwalificatie voor de tweede Grand Prix in Oostenrijk, kon EO31 de ervaren rot een keertje verschalken.

Vandaag in de kwalificatie kwam Esteban ernstig dicht in de buurt om zijn score te verdubbelen. Aan het einde van de dag moet hij echter toch weer achter DR3 aansluiten op de grid. Het verschil tussen de P6 van Daniel en de P7 van Esteban was slechts twee duizendsten van een seconde. Ricciardo kon het na afloop niet nalaten om de Fransman glimlachend te vermoorden met vriendelijkheid:

Ik voel wel een beetje medelijden voor Esteban. Het kwalificatieduel is al niet echt in zijn voordeel. Dat hij deze dan ook nog moet missen… Daniel Ricciardo, verbale baby faced assassin

Ouch, burn, shots fired. Eens kijken of Esteban de roest nu eindelijk van zich af heeft geschudt en morgen een tikkie terug kan geven…