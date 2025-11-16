Ongeval gehad? Zo kom je in contact met andere betrokkenen

Een nieuw initiatief van Slachtofferhulp Nederland poogt om betrokkenen van een ongeval bij elkaar te krijgen.

Je hoopt natuurlijk nooit bij een ongeluk betrokken te raken, maar het overkomt de beste. En in tegenstelling tot de Instagram-reacties op dashcamfilmpjes wordt er in het echt nooit direct afgevraagd wiens schuld het nou was. Dan gaat het om handelen, en snel ook. Bij letsel direct de hulpdiensten bellen en zelf eerste hulp verlenen (als je dat kan) waar mogelijk. Dat kan heel snel gaan. En daarna? Ben je meestal weer twee of meer complete vreemdelingen die elkaars pad wellicht nooit meer kruisen.

Nieuwe site Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland merkt dat dit laatste soms zwaar valt voor betrokkenen bij een ongeval. Vaak is er toch behoefte aan simpelweg met iemand praten, maar ‘jij was er niet bij’ is de waarheid als een koe als je gesprekspartner niet bij je in de auto zat. Vandaar dat het nieuwe initiatief Jij was daar ook heet. Het is heel simpel: je kan de datum, plek en de betrokken voertuigen aanvinken om een ongeval te zoeken dat iemand heeft aangemaakt. Vervolgens kan je bij dit ongeval zeggen ‘ik was hierbij’ en zo in contact komen met de mensen die hier behoefte aan hebben. Misschien wel voor zo iets simpels als een bedankje. Maar ook gebeurt het vaak dat het zo snel gaat en je wellicht zo giert van de adrenaline dat er gaten in je geheugen zijn ontstaan, die anderen wellicht wel compleet hebben. Ook dan kan de website helpen.

NOS bericht over één van de zoekertjes op de website, van iemand die bij een heftig ongeval op de A27 met een auto en een vrachtwagen, waarbij zij direct eerste hulp verleende. Zij bevestigt precies wat we eerder noemden: bij het verlenen van eerste hulp is het handelen, handelen, handelen om het slachtoffer de beste kans van leven te geven. Pas een week daarna, op hetzelfde punt maar dan ‘gewoon’ zonder ongeval, wordt je ineens overspoeld door een ’tsunami van gevoelens’. En dan merk je toch snel de behoefte om dit verhaal ergens te kunnen delen.

Slachtofferhulp Nederland biedt je na een ongeval altijd al de mogelijkheid aan om te praten, want praten helpt merkt de organisatie. Dat gebeurt soms door op locatie medewerkers langs te sturen bij getuigen, maar je kan ze ook altijd bellen. De nieuwe website hoopt het initiatief bij de betrokkenen neer te leggen. De timing is niet toevallig: vandaag is een wereldwijde herdenkingsdag voor slachtoffers van verkeersongevallen. Vorig jaar zijn er in Nederland 126.000 (geregistreerde) verkeersongevallen gebeurd, waarbij 7.000 zwaargewonden en 675 doden te betreuren vielen.

Foto-credit: een gecrashte Ferrari Enzo, door @jeffreyderuiter op Autoblog Spots.