Meer goed nieuws, merken denken weer aan de echte liefhebbers

Auto’s voor liefhebbers. Daar houden wij van, zeker als er een benzinemotor inzit! Of soms zelfs een diesel…

Soms duikt er een gerucht op waar je onwillekeurig toch een glimlach van op je gezicht krijgt. Skoda zou namelijk kijken naar de terugkeer van de Fabia RS. Niet bevestigd, niets officieel, maar wel een geluid dat meteen de oren spitst bij iedereen die iets heeft met hot hatches.

De mogelijke comeback zou afhangen van het succes van de nieuwe Fabia 130, die is er ter ere van het 130-jarig bestaan van Skoda en heeft 177 pk. Wat weer neerkomt op 130 Kw, om het balletje rond te maken. Die uitvoering moet laten zien dat er nog genoeg vraag is naar compacte auto’s met een sportief randje.

Geen hypervermogen, geen extreme cijfers, maar een auto die licht is, vlot genoeg en gewoon leuk om te rijden. Precies het soort basis waarop Skoda een RS goed zou kunnen bouwen en precies waar je de realistische autoliefhebber zonder miljoenen op de bank blij van wordt.

Komt deze snelle rakker weer terug?

In een tijd waarin steeds meer fabrikanten afstand nemen van dit soort leuke modellen voelt het bijna als een verrassing dat Skoda überhaupt overweegt om weer een hot hatch aan te bieden. Het genre is kleiner geworden, maar de liefhebbers zijn er nog steeds. Mensen die plezier willen voelen zonder meteen in iets groots of overdreven duurs te stappen.

Of het er echt van komt is nog onzeker. Het hangt af van verkopen, strategie en de ruimte binnen het gamma. Maar het idee alleen al brengt iets terug dat we niet vaak meer zien. Een kleine auto die niet alles hoeft te bewijzen, behalve dat rijden leuk kan zijn.

Voor nu blijft het bij speculeren. Toch hoop je stiekem dat het gerucht klopt. Hot hatches verdienen een toekomst. En een nieuwe Fabia RS zou daar zomaar een mooie stap in kunnen zijn.