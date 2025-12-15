Een grote verandering mogen we het wel noemen, ondanks dat het zo logisch lijkt.
Iedere EV-rijder kent de irritaties. Je denkt een normale laadsessie te starten en krijgt achteraf een rekening waar zomaar extra kosten op staan. Starttarief, transactiekosten, roamingtoeslag, een mysterieuze opslag die nergens verklaard wordt. En zo kunnen we nog wel even doorratelen.
En dan die eeuwige zoektocht naar de echte prijs per kilowattuur, die vaak ergens verstopt zit, maar waar paalanbieders alles aan gelegen is die geheim te houden, zo lijkt het. Het is een van de grootste frustraties van elektrisch rijden.
Daarom is het eigenlijk best verfrissend dat de exploitant van laadpalen Allego probeert dat web van onvoorspelbaarheid open te breken. Ze hebben een nieuwe app en die draait om één simpel uitgangspunt: laat de gebruiker vooraf een duidelijke prijs zien en reken achteraf precies dat af.
Het is eigenlijk best triest dat we zoiets simpels, logisch en normaals zo blij ontvangen, juist omdat het eigenlijk gewoon standaard transparant zou moeten zijn.
Grote verandering bij elektrisch opladen op komst
We klinken een beetje als een reclamespot voor Allego, maar dat is het zeker niet. We kennen de ergernissen uit eigen ervaring, dus we zijn blij dat de eerste verandering hierin op komst is.
Onderzoeken laten namelijk al langer zien hoe rommelig het woud van laadpalen is. Bij de helft van de laadsessies komt de uiteindelijke prijs niet overeen met wat je vooraf kunt vinden. Binnen één gemeente kan het verschil voor een volle batterij oplopen tot tientallen euro’s. Voor mensen zonder eigen oprit is het soms een tombola: je weet pas wat je betaalt als het al te laat is.
Of deze stap de hele markt verandert is de vraag. Maar het idee dat laden eindelijk eerlijker en overzichtelijker kan worden, voelt als vooruitgang. Zeker voor wie elke dag afhankelijk is van publieke palen en genoeg heeft van ondoorzichtige tarieven.
Wij zeggen; overal invoeren, het plan is geniaal in al zijn eenvoud!
Reacties
ty5550 zegt
Hoe meer transparantie, hoe beter. Maar als elke laadpaalaanbieder zijn eigen app gaat aanbieden, dan wordt het er niet eenvoudiger en makkelijker op. In een ideale wereld heb je een app waar op je het voor alle locaties kan opzoeken/vergelijken. Een beetje zoals de chargeprice app momenteel.
bevano zegt
Ik kijk altijd op bv de Vattenfall App naar de prijzen. een paal in de buurt is gewoon 10ct duurder per Kw dan de rest in min omgeving dus je weet dat ik daar alleen in geval van nood sta.
Zou wel fijner zijn om alle palen in 1 app te hebben
PunicaOase zegt
Gebruik zelf de ANWB app en nog een andere en heb nooit onduidelijkheid over de kosten.. Je ziet het starttarief en de kWh prijs en verder wordt er never nooit iets anders in rekening gebracht..
JanJansen zegt
Precies, dit probleem is allang opgelost.
Dr.Dre zegt
Ben Woldering, kom er maar in! 😄
DeWitteCondor zegt
Is dit probleem nu echt zo groot als het artikel doet suggereren? Oprechte vraag, want ik heb geen EV. Het lijkt me dat als de gemiddelde EV rijder niet thuis kan laden (wat volgens mij zo is) en dit bij veel palen voor komt, dat een aantal bloggers hier dua wel last van heeft. Maar ik lees hier nooit wat van terug. Hoe dan ook geen slecht initiatief (tenzij dit betekent dat ze overal een opslagje op gooien, de ‘inzichtelijkheidsopslag’)
Dr.Dre zegt
Of deze club dwingt de andere tot meer transparantie of er komen meer mogelijkheden zoals de hierboven gememoreerde ANWB app, zoals in veel online navigatie-apps, zoals in Waze, nu al de brandstofprijzen worden weergegeven van de stations in de buurt.
In Frankrijk al jaren, analoog, op borden langs de tolwegen. Wie weet komt er wel een verplichting om de actuele prijzen aan te leveren zodat men inderdaad niet voor onaangename verrassingen komt te staan.