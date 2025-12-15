Een grote verandering mogen we het wel noemen, ondanks dat het zo logisch lijkt.

Iedere EV-rijder kent de irritaties. Je denkt een normale laadsessie te starten en krijgt achteraf een rekening waar zomaar extra kosten op staan. Starttarief, transactiekosten, roamingtoeslag, een mysterieuze opslag die nergens verklaard wordt. En zo kunnen we nog wel even doorratelen.

En dan die eeuwige zoektocht naar de echte prijs per kilowattuur, die vaak ergens verstopt zit, maar waar paalanbieders alles aan gelegen is die geheim te houden, zo lijkt het. Het is een van de grootste frustraties van elektrisch rijden.

Daarom is het eigenlijk best verfrissend dat de exploitant van laadpalen Allego probeert dat web van onvoorspelbaarheid open te breken. Ze hebben een nieuwe app en die draait om één simpel uitgangspunt: laat de gebruiker vooraf een duidelijke prijs zien en reken achteraf precies dat af.

Het is eigenlijk best triest dat we zoiets simpels, logisch en normaals zo blij ontvangen, juist omdat het eigenlijk gewoon standaard transparant zou moeten zijn.

Grote verandering bij elektrisch opladen op komst

We klinken een beetje als een reclamespot voor Allego, maar dat is het zeker niet. We kennen de ergernissen uit eigen ervaring, dus we zijn blij dat de eerste verandering hierin op komst is.

Onderzoeken laten namelijk al langer zien hoe rommelig het woud van laadpalen is. Bij de helft van de laadsessies komt de uiteindelijke prijs niet overeen met wat je vooraf kunt vinden. Binnen één gemeente kan het verschil voor een volle batterij oplopen tot tientallen euro’s. Voor mensen zonder eigen oprit is het soms een tombola: je weet pas wat je betaalt als het al te laat is.

Of deze stap de hele markt verandert is de vraag. Maar het idee dat laden eindelijk eerlijker en overzichtelijker kan worden, voelt als vooruitgang. Zeker voor wie elke dag afhankelijk is van publieke palen en genoeg heeft van ondoorzichtige tarieven.

Wij zeggen; overal invoeren, het plan is geniaal in al zijn eenvoud!