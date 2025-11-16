Verzamelaar heeft het gemunt op Koenigsegg, Christian reageert

Een Koenigsegg-eigenaar c.q. autoverzamelaar is helemaal klaar met het Zweedse merk. Dit zegt CEO Christian von Koenigsegg erover.

Lange tijd was een Ferrari of Lamborghini het hoogst haalbare qua auto’s. Andere merken waren er wel, maar hadden vaak een beetje een schuurtjesgehalte. We denken niet automatisch aan Bugatti onder Romano Artioli (de EB110-periode), maar het schoot wel te binnen. Hoe anders is dat nu. Sinds de jaren ’00 spelen er nieuwe merken mee die direct een enorme prestige met zich mee brachten. Denk aan Pagani, Rimac, het nieuwe Bugatti (al is dat grotendeels dankzij Piëch en VW-geld) en het lijdend voorwerp van vandaag: Koenigsegg.

Koenigsegg

Het bedrijf van Christian von Koenigsegg wordt geliefd door vele autofanaten. Door de prijzen, maar ook de prestaties en het vakwerk, zijn de auto’s van het merk een ultieme droom. Want het is niet halfbakken technologie aangedikt met Svarovski-kristallen. Nee, als je Christian von Koenigsegg hoort praten over de gemaakte keuzes, weet je dat het een autoliefhebber pur sang is die het beste spul ter wereld wil maken vanuit zijn oogpunt van perfecte engineering. Dat kan iedereen waarderen, toch?

“Ruzie”

Nou, iedereen behalve een Amerikaanse Koenigsegg-eigenaar (onder meer) die op YouTube en Instagram bekend is als The Hamilton Collection, en voor zover wij weten behoort het account en de communicatie (en de auto’s) tot ene Steve. In de afgelopen dagen dan wel weken heeft Steve het nogal gemunt op Koenigsegg en Christian, de grote vriendelijke reus. Om twee zaken. Ter context: Steve heeft dus een Koenigsegg, een Regera.

*niet de auto in kwestie

Daar ligt ook het eerste kritiekpunt. Volgens Steve is die Regera een onding. Kijk, in theorie is elke Koenigsegg een onding, want met baanbrekende technologie op dit niveau komt vaak baanbrekend onderhoud, wat door een officiële Koenigsegg-dealer uitgevoerd moet worden. De Regera van Steve kent een lange lijst problemen en is daarom een tegenvallende ervaring. Uit het verhaal komt wel naar voren dat het probleem niet zo zeer is dat de auto onderhouds- dan wel storingsgevoelig is, maar vooral hoe Koenigsegg het afhandelt en, naar Steve’s zeggen, ietwat hun kop in het zand steekt qua verantwoordelijkheid.

Toch zou je zeggen dat het allemaal geen effect heeft op Koenigsegg-eigenaarschap voor Steve, want de volgende is al besteld. Er zou namelijk een Koenigsegg Jesko klaarstaan om naar de VS te verhuizen. Een ‘normale’, niet de voor snelheidsrecords bedoelde Absolut. Maar ook dat verloopt stroef. Volgens Steve zou de auto al lang verscheept moeten worden, maar Koenigsegg wacht nog op een laatste betaling. Steve beweert dat het andersom moet: hij betaalt het laatste stukje als de auto in ontvangst is. Dat laatste zal contractueel in elkaar zitten op een manier die wij als publiek niet meekrijgen, maar goed. Wat we wel zien: Steve is al een tijdje bezig met verhalen op Instagram om ‘de waarheid boven tafel te krijgen’, van alles te reposten wat zijn verhaal bevestigt en als je niet beter weet een aardige campagne tegen Koenigsegg in beweging te zetten. Het publiek mag uiteraard meegenieten.

Reactie Christian von Koenigsegg

Door de openbare aantijgingen vanuit The Hamilton Collection doet ook Christian von Koenigsegg zijn reactie openbaar middels een video op Instagram. De hele video voor de hele context moet je zelf maar even kijken, maar het komt erop neer dat Christian vindt dat het niet allemaal van zijn kant komt. Zo zou het verloop van de Jesko-bestelling heel normaal zijn: je betaalt in delen om het proces steeds stukje bij beetje bij te staan: er zijn al twee betalingen gedaan om de auto te bestellen en samen te stellen, waarna de auto is gebouwd en nu in de laatste testfase zo goed als klaar staat om verscheept te worden. Zoals de planning voorschreef in november 2025, aldus CvK. Het derde deel wordt dan betaald en de auto is onderweg, precies zoals gepland. Dus de ‘memes’ en andere aantijgingen van Steve in de trend van Where’s my car?? lijken onterecht.

*niet de auto in kwestie

Ook over de Regera heeft Christian een antwoord: die is tweedehands gekocht en had al drie jaar geen beurt of updates gehad die volgens CvK essentieel zijn. Daarvoor heeft Koenigsegg gratis en voor niks medewerkers naar de VS gestuurd om ernaar te kijken, deels omdat ze de aankomende Jesko-eigenaar wilden helpen om hopelijk een loyale klant te worden. Ook meent Christian dat er, ondanks klachten, ook legio tevreden Regera-eigenaren zijn die er veel mee rijden. Bovendien zou het ’twee maanden lange proces’ om de Regera van een beurt te voorzien onzin zijn, want de officiële Koenigsegg-punten communiceren allemaal met het hoofdkantoor en dus met Christian, die pas een paar dagen geleden heeft gehoord dat de auto voor een beurt langskwam. De video eindigt met de bevestiging dat de compleet gebouwde Jesko op vertoon van de laatste betaling direct naar de VS mag gaan.

Vervolg?

Tot zo ver hoe Christian von Koenigsegg erop reageert, maar The Hamilton Collection laat het er niet bij. Die reageerde onder de video (vrij vertaald):

Je moet niet een slapende tijger porren. Ik ga een vlog vrijgeven waarin ik meer dan een paar Koenigsegg-eigenaren interview en die vertellen je het hele verhaal. Trouwens, het geld wordt betaald als de auto verscheept wordt, vandaar dat je het nog niet hebt. Wellicht praten we in de vlog ook nog over hoe iedereen vindt dat Koenigsegg een ponzi-schema is.

En op hun Instagram-verhaal staat ook nog dat Koenigsegg enkel luistert naar de mensen die bevooroordeeld zijn door hoe veel geld ze investeren in het bedrijf, terwijl Steve een ‘leger’ eigenaren kent die zich niet durven uit te spreken over hun ellenlange problemen met de auto’s. Zo. Nu jij weer, Christian.

Enfin, wie dus dacht dat geld gelukkig maakt heeft het weer goed mis. De dubbele werking van dit online uitvechten zonder de details te weten die vrijwel zeker privé blijven (zoals betalingen), maken het weer een lekker eenzijdig verhaal om te volgen vanuit beide kanten. Tot zo ver goede Koenigseggs, slechte Koenigseggs.