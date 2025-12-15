Een bericht over iets dat goedkoper wordt in plaats van duurder. Dat dit nog kon gebeuren in 2025!!

De cijfers van de tweedehands verkochte auto’s zijn er en de occasionmarkt als geheel laat in november voor het eerst dit jaar een pas op de plaats zien. De gemiddelde vraagprijs voor een tweedehandsauto kwam uit op 24.399 euro. Dat is vrijwel gelijk aan oktober, toen de prijs 24.394 euro bedroeg. Na maanden van kleine bewegingen lijkt de markt nu even tot rust te komen.

Kijk je per brandstoftype, dan zijn er wel duidelijke verschillen. Hybrides laten de grootste daling zien. Hun gemiddelde vraagprijs zakte naar 39.494 euro, bijna twee procent minder dan de maand ervoor. En laten dat nou de meest gewilde occasions zijn. Oké, niet bij jou, maar wel bij de rest van de Nederlanders.

De meest gewilde occasions worden goedkoper!

Elektrische occasions volgden met een daling van 1,77 procent en komen nu gemiddeld uit op 34.428 euro. Benzineauto’s werden juist iets duurder en stegen naar 18.803 euro. Diesels bleven stabiel rond 23.312 euro.

En hoe zijn die verkoopcijfers opgebouwd? Dat weten wij ook, lees maar. Particulieren verkochten in november ruim 56.000 auto’s aan elkaar, een stijging van negen procent ten opzichte van vorig jaar. Voor autobedrijven was de maand iets minder sterk. Zij verkochten ruim 117.000 occasions, een daling van iets meer dan drie procent.

Volgens AutoScout24 bieden de stabiele prijzen particuliere verkopers een duidelijk uitgangspunt. De markt beweegt zonder grote schokken en blijft toegankelijk voor zowel kopers als verkopers.

Wie nu zoekt, heeft bovendien veel keuze. Meer dan 265.000 occasions staan momenteel online. Daarvan zijn ruim 25.000 elektrisch en meer dan 31.000 afkomstig van particuliere aanbieders. Alleen jammer tot slot dat het goedkoper worden van hybrides niet geldt voor de Porsche 918 Spyder van de foto bovenaan dit artikel. Die gaat voor prijzen tot 3,8 miljoen en da’s flink duurder dan een tijdje geleden. Auw.

Maar we moeten ergens beginnen toch?