Onoplettende Tesla-bestuurder ramt pijlwagen op A29

Daarom dus altijd blijven opletten, anders kan het zijn dat je net als de bestuurder van een Tesla op de A29 een pijlwagen ramt.

Er wordt bij onenigheid op de weg in Nederland altijd een hoop gedaan om aan te tonen dat je extra moet opletten. Indien er matrixborden zijn geven die een lagere snelheid aan, wanneer rijstroken eraf gaan wordt dit tijdig aangegeven met pijlen en daarna met rood-wit gestreepte borden of oranje met witte pylonen. Voor wie dan nog niet door heeft dat een rijstrook niet meer begaanbaar is, staat er nog een felgele pijlwagen met een joekel van een LED-bord met een pijl erop. Daar zit ook een botsabsorber op, het bewijs dat de hint soms nog niet helemaal duidelijk is tot het laatste moment. Die botsabsorber zorgt ervoor dat in theorie de auto nog stopt op de harde manier en niet ineens de wegwerkers waarvoor de weg is afgezet omkegelen.

Tesla ramt pijlwagen

Genoeg waarschuwingen toch? Op de A29 bij afrit Oud-Beijerland blijkt dat al deze waarschuwingen geen overbodige luxe zijn. Je vraagt je bijna af of het wel genoeg is. Het tafereel is precies zoals aangegeven: de A29 ligt eruit waardoor het verkeer bij Oud-Beijerland van de snelweg wordt geleid. Verkeersborden, snelheidsaanpassingen, één voor één de rijstroken eraf en ten slotte een pijlwagen. Terwijl de afzetting gecontroleerd werd, filmde een aannemer van Rijkswaterstaat hoe een Tesla Model Y dwars door de borden rijdt en pas als het veel te laat is remt voor de pijlwagen met botsabsorber. Die vervolgens niet ontweken kan worden, waardoor de Tesla de pijlwagen ramt en met schade midden in de afzetting tot stilstand komt.

Het wordt naast ‘verminderde aandacht’ niet helemaal duidelijk wat precies de reden was dat de bestuurder van de Tesla de pijlwagen ramt op de A29, maar je kan een gokje wagen. Onoplettendheid tot op deze hoogte is toch op zijn minst gezegd niet de slimste actie die je als bestuurder kan uithalen: dan vullen wij toch vrij snel met potlood in dat je andere dingen aan het doen bent dan autorijden. Gelukkig raakte niemand gewond en had het verkeer er geen last van. De afzetting stond er immers al, dus konden de bestuurders die de hints snapten hun weg vervolgen zoals ze al deden.

Rijkswaterstaat benadrukt extra dat verminderde aandacht heftige gevolgen kan hebben in het verkeer. “Dit had heel anders af kunnen lopen”. Zoals altijd: snelheidswijzigingen en rode kruizen: ze staan er niet voor NiX zoals Rijkswaterstaat dan altijd zegt. (via Rijkswaterstaat en RTV Rijnmond)