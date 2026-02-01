Eerste verkoopcijfers januari 2026: minder auto’s, fors minder EV’s

De recap van januari 2026 is hier qua verkoopcijfers en er er zijn vooral dalingen te bemerken.

Om maar eens te beginnen met een cliché: wat vliegt de tijd. 2026 is alweer een maand oud. Dat betekent dat we alweer lekker in het ritme zitten van de werksfeer van het nieuwe jaar, voor zover die anders was dan die van vorig jaar. De wisseling naar februari betekent zoals altijd dat we ook de eerste indruk krijgen van de verkoopcijfers van 2026 dankzij RAI Vereniging en BOVAG.

Verkoopcijfers 2026

Om te beginnen met het grote getal: het totaal. Er zijn 28.347 auto’s verkocht in januari. Dat is een vrij significante daling ten opzichte van 2025. Toen wisten 32.624 auto’s een eigenaar te vinden in de eerste maand. Dit jaar 13,1 procent minder.

Brandstof

Nog erger wordt het wat betreft EV’s. In de verkoopcijfers van 2026 zien we dat er 35 procent minder elektrische auto’s zijn verkocht ten opzichte van 2025. 7.165 registraties vergeleken met 11.089 vorig jaar. De topverkopers zijn bekende namen: Kia EV3, Tesla Model Y, Volvo EX30, Renault 5 en Hyundai Inster. Bij die laatste twee valt het mee qua inleveren, sterker nog: de Renault 5 is populairder dan vorig jaar. Het gaat echter om honderdtallen en dat is waar de EV3, Model Y en EX30 een flinke klap kregen. 315 stuks EV3, 293 stuks Model Y en 278 stuks EX30, terwijl het vorig jaar respectievelijk ging om 1.757, 483 en 724 stuks. Vorig jaar wisten nog 432 Tesla Model 3’s een eigenaar te vinden, dit jaar 7(!).

Gaan al die mensen dan terug naar benzine? Ja en nee. Puur benzine niet, want dat aandeel is zo goed als gehalveerd met 3.348 registraties (6.370 in 2025). De enige merkbare stijging is dan ook te danken aan hybrides: 17.571 verkochte auto’s, een stijging van 18 procent. Elektrisch staat ondanks de daling nog wel veel hoger dan benzine met een dubbel zo groot aantal registraties. Onderaan bungelen uiteraard diesel met 249 registraties en LPG met 14 registraties. Wie voor ons kan opnoemen welke modellen er nog op LPG verkocht worden krijgt een snelcursus verkoopcijfers analyseren van collega Bas.

Merken en modellen

In de verkoopcijfers van 2026 zijn de topmerken een voorspelbaar rijtje:

1. Volkswagen (2.394 auto’s);

2. Kia (2.192 auto’s);

3. Hyundai (1.949 auto’s);

4. BMW (1.790 auto’s);

5. Skoda (1.786 auto’s).

Toch is het voor deze merken ook een kwestie van pieken en dalen. Volkswagen verkocht vorig jaar nog ruim 2.800 auto’s, Hyundai deed het juist in 2026 beter met 1.763 auto’s in 2025, BMW schrijft juist weer ietsje minder op (2.028 auto’s in 2025) en Skoda verkocht weer meer dan de 1.502 auto’s in 2025. De grootste verliezer is Kia die ondanks hun plek twee vorig jaar nog ruim 4.000 auto’s registreerden. Naast de forse afname van de EV3 wisten ook de Picanto en Niro flink minder kopers te vinden dan vorig jaar.

Qua modellen in de verkoopcijfers van 2026 is het een opvallender lijstje:

1. Suzuki Swift (727 auto’s);

2. Hyundai i10 (629 auto’s);

3. Toyota Aygo X (615 auto’s);

4. Skoda Kodiaq (577 auto’s);

5. Hyundai Kona (558 auto’s).

De Swift op één is een verrassing. Niks ten nadele van de kleine Suzuki, maar hij leeft soms toch een beetje onder de radar. Het betreft meer Swifts dan vorig jaar, toch gaat het over het algemeen om minder Suzuki’s. De Vitara en S-Cross dalen en de Across, Swace en Ignis vallen weg, maar de E-Vitara, Suzuki’s eerste EV, is wel nieuw met 34 exemplaren in januari. Hyundai staat er twee keer in en zowel de i10 als de Kona noteren een kleine stijging, wat ook geldt voor de Aygo X. Bij de Kodiaq is het verschil marginaal. Wat ten slotte opvalt aan deze verdeling: de top 3 bestaat uit kleine auto’s op benzine, zelfs nog de i10 die het A-segment dapper overeind houdt met maar weinig soortgenoten. Het comforteten onder de auto’s, de auto’s die je koopt als je simpelweg en goedkoop vervoer wil.