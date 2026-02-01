Dit moet je doen als je met je auto te water raakt

Met dit ezelsbruggetje kom je veilig de auto uit in geval van nood.

Een snelle blik in ons Spots-archief toont aan dat een ongeplande duik in het water met een auto geen zeldzaamheid is. Kortgeleden zagen we nog een R8 zwemmen in Zeewolde en eerder ging ook al een 992 in Amerika koppie onder. Hoog tijd dus voor een campagne om jou te leren wat je moet doen als je in het water terechtkomt met je auto.

Dit veelvoorkomend advies klopt NIET!

Ik wil graag beginnen met een disclaimer vanuit de verkeersveiligheidsbond. ”Veel mensen denken dat je moet wachten tot de auto volloopt met water voordat je eruit kunt. Dat is een gevaarlijk misverstand. Juist in de eerste seconden moet je handelen. Iedere seconde telt”, aldus de coalitie.

Om dit te bewijzen, deed de Duitse ADAC onderzoek. ”Uit de test blijkt dat het een paar minuten duurt voordat de auto gezonken is en dat bijvoorbeeld elektrische ramen nog een tijd blijven werken. Op basis daarvan is onze conclusie dat het belangrijk is om zo snel mogelijk uit de auto te komen door de gordel los te maken en het raam te openen. Als je die stappen volgt is het mogelijk om binnen een minuut uit de auto te zijn”, stelt de ANWB.

Ezelsbruggetje met stappenplan

Nu weet je dat je niet moet wachten met handelen, is het ook handig om te weten hoe je moet handelen. Daarvoor is een makkelijk te onthouden slogan bedacht. Het motto luidt: GORDEL, RUIT -> ERUIT! Om het ezelsbruggetje nog begrijpelijker te maken, is er een stappenplan aan toegevoegd.

Stap 1: Gordel los

Je weet nu dat je de auto niet vol moet laten lopen met water. In plaats daarvan is het belangrijk om zo snel mogelijk te ontsnappen. Het eerste wat je daarvoor dient te doen, is je gordel losmaken. Dit kan natuurlijk op de manier zoals je het ook buiten het water doet, maar je kunt ook het mesje van je oranje veiligheidshamer gebruiken om de riem door te snijden. Zoals bij het snijden van je groenten geldt: snijd van je af! Zodra je los bent check je bij je medepassagiers of zij loskomen.

Stap 2: Ruit open

Je bent nu los. Vervolgens is het niet de bedoeling om de gehele deur open te maken, maar enkel de raam. Op die manier komt er minder water naar binnen. En zoals we net hebben gehoord zouden de elektrische ramen het nog even moeten doen. Pas op: zijruiten zijn bij sommige auto’s van gelaagd glas gemaakt. Dit glas breekt niet als je er met de hamer op tikt. In dat geval kun je het beste gaan voor de achterruit.

Stap 3: Eruit!

Zodra de ruit ingetikt is en er een gat ontstaat om via te ontsnappen, verlaat je zo snel mogelijk de auto. Het doel is om binnen de eerste minuut na de crash uit de auto te zijn. Heel veel langer heeft het water niet nodig om je auto naar de bodem te laten zinken. Ook belangrijk: help anderen met het verlaten van de auto pas nadat je zelf veilig buiten bent. Via een geopend raam kun je anderen het beste helpen ontsnappen.

Nog meer tips

Je leest dit artikel om goed voorbereid te zijn op een mogelijk ongeval. Naast het lezen hiervan is het van belang om ook je auto goed voor te bereiden. Zorg er dus voor dat er te allen tijde een veiligheidshamer aanwezig is. Daarnaast doe je er goed aan om eens te checken welke ramen gelaagd zijn zodat je weet welke ruiten er wel en niet kunnen worden ingeslagen.

Het is vrij eenvoudig om te controleren of je zijruiten gelamineerd glas zijn. Draai een raam een stukje naar beneden en kijk naar de kopse kant. Ziet het eruit alsof het raam uit drie lagen (glas, laminering, glas) bestaat, dan heb je gelamineerd glas. Zie je slechts een dikke laag, dan kun je er vanuit gaat dat het glas in duizenden stukjes uiteen spat als je er met de veiligheidshamer op tikt.

Fotocredit: miramarpd via Instagram