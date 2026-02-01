Stellantis-merk aangeklaagd vanwege (on)gelimiteerde SUV

Lekker bijbetalen omdat je snel wil happen bij een gelimiteerde oplage, maar er werden gewoon nog meer gebouwd.

Autofabrikanten kunnen altijd meer dan je denkt. Of ze het doen is een tweede, want ze willen wel auto’s verkopen. En wat auto’s verkoopt en liefhebbers graag zien, dat wil nog wel eens uit elkaar liggen. In de VS lijkt het wat simpeler. In een Dodge Challenger SRT is het op zich logisch dat een 6.2 liter V8 met supercharger wel in de smaak valt, helemaal met 717 pk. In een Jeep Grand Cherokee voelt het al wat meer belachelijk, maar ook die kwam in de vorm van de Trackhawk. De zevenzits SUV die Dodge nog bouwt terwijl het model al sinds 2008 mee gaat. Of die Hellcat-motor daarin past is geen kwestie van passen, maar van of men hem daadwerkelijk gaat kopen. Daar werd iets op verzonnen.

Misleiding

De Dodge Durango Hellcat werd namelijk een beetje geprofileerd als ‘het einde’. Het was inmiddels duidelijk dat die Hellcat-motor niet oneindig houdbaar was. Bovendien ging de Durango binnenkort met pensioen. Eén en één is twee en dus moest je er redelijk snel bij zijn in 2021 om een Durango te bemachtigen, want dat was het enige jaar waarin Dodge de Hellcat zou bouwen. 2021 was tevens een moeilijk jaar voor de automarkt (mede dankzij corona), dus degenen die een Durango Hellcat wilden, moesten diep in de buidel tasten.

Dodge vroeg alles vanaf 80.995 dollar voor de Durango Hellcat, maar om er maar bij te kunnen zijn hebben klanten tot wel 114.225 dollar betaald voor de zevenzits powerbeul. Dan heb je wel een auto die nooit meer gebouwd kan worden. Tenminste, nooit meer tot en met 2023. Toen bleek dat Dodge toch nog even verder kon met Hellcat-modellen, waardoor ook de Durango Hellcat weer in productie ging. Oké, dat ging wederom om een beperkte oplage met speciale edities, maar alsnog meer exemplaren van de auto waarvan “beloofd” werd dat ‘ie uniek werd voor het ene jaar 2021. In dat jaar werden er 3.000 exemplaren gebouwd, dus dat zijn er niet zo veel.

Rechtszaak over Dodge Durango Hellcat

Daar zijn kopers van een Dodge Durango Hellcat in 2021 pissig over, dus werd Dodge voor het gerecht gesleept. Zij beweerden namelijk dat het hervatten van de productie betekent dat hun Durango’s minder waard worden. Daarmee wordt geïnsinueerd dat ze niet zo enorm veel geld hadden betaald als ze hadden geweten dat er nog een kans was en het model dus niet zo zeldzaam zou zijn. Helaas vangen de Durango-kopers bot, want FCA dan wel Stellantis heeft de rechtszaak gewonnen.

In de rechtszaak heeft de rechter heeft bepaald dat Dodge met de Durango Hellcat nooit expres het verband heeft gelegd tussen mensen ‘afpersen’ met de run in 2021 en daarna weer verder gaan in 2023. Het was altijd de bedoeling dat de oplage van 2021 de laatste zou zijn, omdat Dodge daarna verder zou gaan met elektrische auto’s vanwege de milieu-eisen. Er kan veel veranderen in twee jaar en dus wilde Dodge juist profiteren van het feit dat dit soort leuke dingen weer kunnen. Maar ja, dat wist het merk nog niet in 2021. Het is kennelijk een belangrijk verschil.

Het zet wel weer een belangrijke standaard in de wereld van gelimiteerde auto’s. Hoe alles zo snel kan veranderen dat je moet uitkijken met wat voor geld je uit geeft. Als de rechtszaak rondom de Dodge Durango Hellcat wel iets leert, is het dat je duidelijk moet hebben of de fabrikant zelf ook wel een idee had hoe het tij kan keren. In het geval van Dodge lijkt het namelijk niet zo te zijn. (via Reuters)