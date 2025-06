Tesla-haters laten zien dat Tesla’s kinderen aanrijden

Je bent niet alleen een nazi als je in een Tesla rijdt, je zet ook levens van kinderen op het spel. Aldus Tesla-haters.

Tesla is zonder twijfel het meest controversiële automerk van dit moment. Dat ligt vooral aan de persoon Elon Musk, maar er zijn nog meer controversiële aspecten. De veiligheid van Autopilot en Full Self-Driving bijvoorbeeld. Er is nu een nieuwe test uitgevoerd waarbij Tesla niet lekker uit de verf komt.

Je denkt misschien: is het nou nodig om deze onderzoekers meteen ‘Tesla-haters’ te noemen? Deze test is echter uitgevoerd door The Dawn Project, in samenwerking met Tesla Takedown. Dit zijn beide activistische anti-Tesla-partijen. Deze test is dus niet geheel onafhankelijk. Helemaal niet eigenlijk.

Alsnog is de test interessant om te zien. Ze lieten een Tesla met FSD langs een stilstaande Amerikaanse schoolbus rijden, die voorzien was van knipperlichten en stopborden. Op het laatste moment kwam er een pop achter een auto vandaan, om te simuleren dat een kind opeens de straat oversteekt.

Je raadt het al: de Tesla greep niet in, zoals te zien in de video. De test werd acht keer uitgevoerd en in alle gevallen reed de Tesla het kind aan. Ook werd het stopbord compleet genegeerd. Dit lijkt dus op een serieuze misser van Full Self-Driving.

The Dawn Project roept op om Tesla meteen te boycotten. We zeiden het al: het zijn activisten. De oprichter van The Dawn Project roept daarnaast op tot een verbod van Full-Self Driving. Tesla Takedown doet ook nog een duit in het zakje: “De enige manier om Elon Musk’s roekeloze zelfrijdende experimenten te stoppen is een boycot van Tesla.”

Het is natuurlijk een beetje overdreven om Tesla meteen te boycotten. Je hebt nog altijd zelf de verantwoordelijkheid om op te letten als bestuurder. Zeker als je in de bebouwde kom langs schoolbussen rijdt.