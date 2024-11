Onverprutste S2000 op Marktplaats kost niet de hoofdprijs

Een keurige Honda S2000 die niet achterlijk duur is, dat zie je niet vaak.

Japanse iconen van eind jaren negentig en begin jaren 2000 zijn allang niet meer zo betaalbaar als ze ooit waren. Recent kwam hier op Autoblog een Honda Civic aan bod, dit keer hebben we een Honda S2000 eruit gepikt. Maar vooral omdat deze S2000 niet krankzinnig duur is!

Ja, de tijden dat je een jaar of 15 geleden een S2000 voor 12.500 euro kon kopen ligt achter ons. Neem je inflatie in het achterhoofd mee is dit specifieke exemplaar niet zo heel prijzig. De huidige eigenaar heeft een vraagprijs van 18.990 euro op zijn Honda S2000 met 197.175 kilometer geplakt. Bieden mag ook.

De auto op Marktplaats betreft een origineel Nederlands geleverde Honda S2000. Netjes bijgehouden en zoals de eigenaar de roadster omschrijft: onverprutst. De auto heeft 2002 als bouwjaar en dat zie je er eigenlijk niet aan af.

Kijk bijvoorbeeld naar de uitmuntende staat van de lederen stoelen. Zo strak zie je ze zelden. Zeker met deze kilometerstand. Een gemiddelde BMW met lederen stoelen gaat al verweren als je er naar kijkt, niet deze Honda.

De atmosferische 2.0 liter VTEC levert een bijzondere rijervaring en smeekt om toeren te maken. Tegenwoordig is alles gedigitaliseerd bij moderen auto’s, Honda was er al eind jaren negentig bij door de S2000 een digitaal instrumentencluster te geven. Een iconische weergave hoe de toeren worden opgebouwd. 240 pk was toen al voldoende voor de roadster om een pittigere rijervaring te bieden ten opzichte van een MX-5, dat is nog steeds zo.

De Honda S2000 op Marktplaats is 7,5 jaar in handen van de huidige eigenaar. Hij besluit de auto te verkopen omdat hij wel toe is aan wat anders. De softtop van de auto is vorig jaar vervangen en de S2000 staat in de garage, wachtende op zijn koper.