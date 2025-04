Nieuwe Audi R8? Bij VAG weten ze van niks!

Hoe zit het met de terugkeer van de Audi R8 middels een nieuwe generatie?

De Audi R8 mocht slechts twee generaties leven bij Audi. De eerste generatie zag in 2017 het licht, en later volgde een tweede generatie met een veel moderner design. Een ontwerp zo scherp dat het anno 2025 nog steeds fris oogt. Dat hebben ze goed gedaan.

De V10 moest uiteindelijk sterven. Bij Lamborghini, hofleverancier van het blok, betekende dat stoppen met de Huracán. Het leven gaat door met de Temerario, voorzien van een V8 met twee turbo’s. En Audi? Die stopte maar gewoon met de R8 zonder een opvolger aan te kondigen.

Recent klonken er geluiden dat Audi toch weer een nieuwe generatie R8 ging ontwikkelen. In een waarschijnlijk zelfde samenwerkingsconstructie met Lamborghini, waarbij leentjebuur werd gespeeld met de aandrijflijn. Oftewel een R8 met een twin-turbo V8.

Maar in hoeverre kloppen deze verhalen eigenlijk? Kjell Gruner, de nieuwe grote baas van Volkswagen Group of America, zegt op de New York Autoshow dat er helemaal geen nieuwe Audi R8 op de agenda staat. Daarover bericht Motor1.

De Audi R8 is dood en blijft dus dood? Het zou eerlijk gezegd ook een verrassing zijn als Audi met een nieuwe generatie R8 zou komen. De auto-industrie staat op scherp, zeker in Duitsland. Er moet weer volume gedraaid worden en geld worden verdient. Tijd voor leuke projecten, zoals een supercar met middenmotor, is er niet echt. Zeg nooit nooit, maar nu? Denk het niet.

Niet getreurd. De dood van de R8 betekent niet dat de Volkswagen Groep de stekker uit al het leuke trekt. De Golf GTI en Golf R blijven gewoon leven, aldus Gruner. Dat moet je het Duitse autoconcern nageven. Alleen al in Nederland is een Golf GTI peperduur, maar de importeur blijft het model opnemen in de prijslijst. Daar moet je kudo’s voor geven. Wie het daadwerkelijk gaat kopen, geen idee.