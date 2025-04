Deze EV-‘stationwagon’ is een fantastisch idee

Van een crossover een soort stationwagon maken, meer daarvan graag!

Een EV-stationwagon, het zijn er nog niet bijster veel. Vooral merken die weten dat ze daar kunnen scoren, zoals Audi en BMW, durven het, maar verder ben je voornamelijk aangewezen op iets Chinees. Daar kan verandering in komen.

Subaru Trailseeker

Subaru heeft namelijk iets bedacht. Gisteren onthulde het merk al de nieuwe Solterra en aangezien momenteel de New York Auto Show gaande is, is er meer te melden. Waaronder een nieuwe Outback. Nu doet Subaru iets bijzonders: een combinatie van die twee. Hij heet Trailseeker en het is vrij snel duidelijk wat het is. Of toch niet?

Wat het is: de basis van een Solterra, maar van achter de A-stijl wordt het een soort Outback. De Trailseeker wordt daarmee een soort crossover die een stationwagon wil zijn. Aangezien de Outback ook steeds meer een crossover wordt, kun je dit makkelijk scharen onder een stationwagon. Een ruige EV-stationwagon, van Subaru! Dat past toch net ietsje beter bij het merk dan een op detailniveau verschillende rebadge van een Toyota.

Solterra-basis

Uiteraard is de technische basis nog steeds wel die van de Toyota-samenwerking. Dat betekent net als de Solterra dat de Subaru Trailseeker een groter accupakket heeft van 74,7 kWh. Goed voor een rijbereik van zo’n 418 kilometer. Net als de Solterra is de Trailseeker enkel beschikbaar met vierwielaandrijving, deze setup is goed voor 375 pk. 0-100 is gepiept in 4,4 seconden. Ook heb je zo’n 21, centimeter grondspeling, waarmee dit echt een soort elektrische Outback moet worden.

Van binnen merk je wel dat je met een soort Solterra XL te maken hebt, maar de cabine van de Subaru Trailseeker is daarmee alles wat je verwacht, niks meer en niks minder. Je krijgt een 14 inch touchscreen met Apple CarPlay en natuurlijk Subaru’s EyeSight-systeem dat een oogje in het zeil houdt qua veiligheid.

Nederland…?

Nu de vraag der vragen: hoe zit het met de lancering van de Subaru Trailseeker, maar ook de nieuwe Solterra, in Nederland? Welnu, dat houd je nog even tegoed. Volgens Subaru Europe wordt er naar aanleiding van deze Amerikaanse lanceringen geëvalueerd wat Europa ermee gaat doen. De Solterra zit in een lastig parket, daar deze de basisversie van de bZ4X skipt en dus qua vanafprijs redelijk hoog geprijsd is. Aangezien de Trailseeker vast niet goedkoper wordt, vrezen we het ergste. Jammer, want dit lijkt een goed bedachte Subaru-invalshoek van het gedeelde platform.