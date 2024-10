Zou jij de hoofdprijs betalen voor deze Civic?

Auto’s die je vroeger voor een habbekrats kon aanschaffen staan nu te koop voor de hoofdprijs, zoals deze Civic.

Het zijn de jaren negentig en halverwege de 00’ies als je op elke hoek van de straat wel een Civic, Prelude, een 323, of een Sunny tegenkomt. Het liefst met een dikke pijp. De komst van Fast & Furious in 2001 verstrekt dit effect nog eens.

Voor een paar duizend euro koop je bijvoorbeeld een Honda Civic. Het liefste met een VTEC natuurlijk. De 18-jarige jij is helemaal het mannetje. Het leuke van deze auto’s was dat ze echt nog wel grappig reden. Dat gevoel om zo’n VTEC door z’n toeren te jagen heb je bij auto’s van nu niet meer.

Je ramt hem in de volgende versnelling (want kan jou het schelen) en het feest begint weer opnieuw. Hard? Nee, echt hard gaat het niet. Maar met alle kabaal maakt dat helemaal niet uit.

Ja, leuk was die tijd. Vergane glorie, want voor een paar duizend euro een nette Civic op de kop tikken is er niet meer bij. Handelaren en liefhebbers proberen mooie exemplaren voor de hoofdprijs te verkopen, zoals deze Civic. Dat fenomeen is niet beperkt tot het JDM-spul. Je ziet het ook bij Franse auto’s als een Peugeot 205 of 106.

Deze Honda Civic mag mee voor de hoofdprijs op Marktplaats. Voor 25.000 euro mag jij je eigenaar noemen van deze gele rakker. Het gaat hier om een origineel Nederlandse auto uit 1994. De auto heeft slechts 89.803 km gelopen en is helemaal opgeknapt. Van rubbers en bouwtjes tot de lak. Tip top in orde dus.

Op deze B16A zijn ook een aantal mooie aftermarket spullen te vinden. Een uitlaat van HKS bijvoorbeeld, maar ook spiegels, pook en een spoiler van Spoon. Maar dan is de vraag, welke liefhebber gaat 25.000 euro dokken voor dit aanstaande museumstuk?

