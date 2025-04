Dit is Kia’s nieuwe Golf- en Astra-rivaal

Volkswagen en Opel kunnen hun borst natmaken!

C-segment hatchbacks zijn niet meer zo populair als ze ooit waren, maar er is zeker nog wel markt voor. Kia presenteert nu hun nieuwste inzending in deze categorie: de K4. Dit is de opvolger van de Ceed, die in Europa misschien ook gewoon Ceed gaat heten.

De auto wordt nu echter eerst gepresenteerd in de VS, ook al is Europa het continent van de hatchbacks. In de VS is de Kia K4 overigens al leverbaar als sedan, maar die zal sowieso niet onze kant opkomen. Een C-segment sedan hebben we hier nog nooit interessant gevonden.

De Kia K4 is een flitsende verschijning, met een designtaal die we kennen van de EV-modellen. Voor alle duidelijkheid: de K4 heeft gewoon een verbrandingsmotor. Deze auto gaat dus gewoon concurreren met de Golfjes en Astra’s van deze wereld. Gezien de huidige populariteit van Kia in Nederland zou deze auto best een succes kunnen worden.

De instapversie van de Kia K4 heeft een 2.0 met 147 pk en 179 Nm koppel. Dit blok is gekoppeld aan een Intelligently Variable Transmission, oftewel een CVT. Naast de 2.0 is er ook een 1.6 turbo met 190 pk en 164 Nm. Deze versie heeft gewoon een normale 8-traps automaat. Let wel: dit zijn de Amerikaanse motoren, misschien krijgen we hier in Europa nog andere aandrijflijnen.

Het interieur is geheel in lijn met de andere Kia’s van dit moment. We zien een schermencluster van in totaal bijna 30 inch en ventilatieroosters die één horizontale lijn vormen. Optioneel is de Kia K4 uit te rusten met onder meer Harman Kardon-audio, Digital Key (ontgrendelen met je smartphone) en Evasive Steering Assist.

De auto komt eind 2025 op de markt in de VS, dus hier in Europa krijgen we de Ceed-opvolger waarschijnlijk pas in 2026 te zien.