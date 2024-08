Oostenrijk: hardrijden is auto veilen!

In Oostenrijk is “hardrijden, auto veilen!” tegenwoordig het devies, en deze 17-jarige had de primeur.

Sinds 1 maart van dit jaar is hardrijden in Oostenrijk spelen met je auto. En dan bedoelen we niet het hard rijden zelf. Rij je veel teveel te hard dan neemt de Oostenrijkse popo je auto in beslag en gaat de bolide rechtstreeks naar de plaatselijke Domeinen.

Een 17-jarige automobilist had die memo wellicht gemist toen hij zijn Volkswagen Passat de sporen gaf en op de A1 bij Wenen met een snelheid van 198 kilometer per uur van de snelweg werd gehaald. Dat is maar liefst 98 kilometer te snel op die plek. De jonge durfal mocht meteen zijn voorlopige rijbewijs én auto inleveren.

In Oostenrijk is hard rijden auto veilen

De Passat is (nog) eigendom van de hardrijder zelf en dus heeft justitie in Oostenrijk besloten de auto te veilen. Daarmee is het de eerste keer dat de nieuwe regel wordt toegepast en heeft deze 17-jarige wannabe coureur de twijfelachtige primeur.

Dertig procent van de opbrengst is voor de deelstaat waar het delict is begaan, zeventig procent gaat naar het Oostenrijkse Verkeersveiligheidsfonds. Die zullen overigens de vlag nog niet uithangen want de Volkswagen Passat B5.5 (5e generatie facelift, 2001-2005) zal het schip met geld niet binnen gaan brengen.

Groot risico?

Betekent dit dat je in Oostenrijk angstvallig de cruise control op 99 kilometer per uur moet zetten? Nee. Binnen de bebouwde kom moet je meer dan 80 kilometer en daarbuiten 90 kilometer te hard rijden om je auto kwijt te raken. Ze veilen dus niet meteen je auto in Oostenrijk.

Huur of leaseauto’s kunnen niet worden geveild omdat de overtreder dan geen eigenaar is. Overigens geldt de regel voor iedereen, dus ook voor buitenlandse overtreders. Dat wordt dus op tijd de voet van het gas als je vanaf de Duitse Autobahn het alpenland in snelt.

Hard rijden is veilen in Nederland?

Dan nog even hoe het bij ons geregeld is. Ook in Nederland kan de politie je auto bij hoge snelheden in beslag nemen. Je moet daarvoor wel meer dan twee keer te hard rijden én er moet sprake zijn van een “geconcretiseerde gevaarzetting”.

Het gebeurd overigens zelden in ons land en na een in beslagname volgt ook niet automatisch een veiling bij de vrienden van Domeinen.

Foto via Autoblog Spots. Spotter: @archiebald. Niet de Passat uit het verhaal.

Via: Ad.nl