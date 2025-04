Deze SUV had de doorstart van Saab kunnen zijn

Saab heeft nooit een succesvolle SUV gehad, maar deze doodgeboren ‘Saab’ had daar verandering in kunnen brengen.

De Saab-saga houdt menig autofanaat nog in zijn greep. Het stronteigenwijze merk uit Trollhättan is min of meer ten onder gegaan aan hun doorwinterde oog voor detail voor auto’s, wat samenwerkingspartners tot wanhoop dreef. Als die firma nou eens geld had gehad… dan hadden ze de breuk met GM overleefd zonder dat een (te) klein Nederlands automerk nog meer roet in het eten zou gooien.

Saab post-faillissement

Het verhaal van Saab na hun faillissement is misschien nog wel vreemder. De restanten van Saab zijn namelijk overal en nergens naartoe verdwenen. Zo kreeg Volkswagen de naam en het griffioen-logo in handen nadat zij vrachtwagenmerk Scania kochten. De rest van de overblijfselen werd gekocht door een Chinese entiteit die al sinds 2011 het idee had om Saab een nieuw leven in de blazen. Zij hadden de productiemiddelen, de mallen van de overgebleven modellen (met name de 9-3), alleen dus niet de naam en het logo. Vandaar de naamsverandering naar National Electric Vehicle Sweden: NEVS. Op basis van de uitgaande 9-3 hebben zij nog geprobeerd om iets te bouwen om Saab een soort elektrische pionier te maken. Het doet wat denken aan wat SAIC doet met MG momenteel, alleen dan gefaald.

NEVS

Je kunt NEVS van veel betichten, maar gebrek aan pogingen absoluut niet. Zo zou er een futuristische Saab 9-3 op de markt komen als de flink vernieuwde NEVS 9-3. Een mooi antwoord op de vraag ‘wat zou Saab bouwen als ze niet op de fles waren gegaan?’

Ook voor NEVS ging het allemaal niet zo voorspoedig en dus hebben we de beste ‘moderne Saab’ nooit gekend. Dat is de NEVS Emily GT, een langdurig project dat recent pas boven water kwam. Helaas omdat NEVS in zwaar weer zat en de mogelijkheid niet meer heeft om de Emily GT in productie te nemen. Dat terwijl de auto vol zat met innovatie en zelfs een helpende hand heeft gekregen van Koenigsegg.

NEVS L113

Iets waar Saab ook nooit echt wat mee heeft gedaan: de groeiende vraag naar crossovers. Ja, je had de 9-7X en 9-4X, maar dat waren respectievelijk een omgekatte Chevrolet Trailblazer en Cadillac SRX. Er was weinig écht Saab aan, niet zoals de sedans altijd waren. NEVS poogde om wat meer modellen in productie te nemen, waaronder een SUV die doodgeboren is. Ontmoet de NEVS L113.

Dat is een codenaam voor een SUV die de 9-3 moest gaan vergezellen in de middenklasse. NEVS was grotendeels overgenomen door de Evergrande Group die een enorme sloot modellen wilde uitbrengen, zelfs onder andere namen (zo werd een Chinees automerk genaamd Hengchi gesticht dat geen één auto in productie nam). De L113 zou dus op een universeel platform gebouwd kunnen worden, en vervolgens in de stijl van NEVS ontworpen kunnen worden. We merken daarom toch wel wat Saab-trekjes, ook omdat het design is gedaan door het Koenigsegg-bezeten bedrijf RAW Design.

Elektrisch

De NEVS L113 is een bijzonder stukje ‘wat als’ voor het herboren Saab. Het zou een elektrische auto worden, zoals redelijk evident lijkt gezien de ontwikkelingen in China in 2019. Dat was de beoogde productiestart voor de L113. Er waren zelfs al specs voor: een 4,61 x 2,10 x 1,63 meter aan dimensies (LxBxH), een gewicht van 2.256 kg en een batterij die nog in voltage keer inhoud wordt gemeten, 356 V keer 153 Ah welteverstaan. Dat zegt je wellicht weinig, omgerekend zou dit gaan om zo’n 55 kWh. De e-motor was goed voor 120 kW of 163 pk, waar deze geplaatst zou worden is niet bekend (wij gokken de voorwielen).

Prototype

Als ‘ie doodgeboren is, waarom kijken we dan naar een NEVS L113 die eruit ziet alsof hij de weg op kan? Omdat dit een prototype is uit een laat stadium. Tijdens één van vele NEVS-opschortingen zijn veel interne zaken op een veiling geëindigd. Zo ook deze L113 die opgekocht is door een Chinese Saab-fanaat. We komen er meer over te weten door Saabplanet waar je zelfs de contactgegevens kan vinden van de eigenaar van de L113, die wil er namelijk voor omgerekend zo’n 29.000 euro wel van scheiden.

Ja, het blijft maar een wirwar rondom Saab. Had het iets anders gelopen, dan had Saab of NEVS wel eens een leuke MG-rivaal kunnen worden. Helaas heeft de partij die de Britse liflafjes heeft gekocht er iets meer succes mee. Saab blijft morsdood, zo lijkt het.