Pas op: deze RS3 bij Domeinen heeft een schadeverleden

Deze Audi RS3 uit 2019 heeft al veel gemaakt in zijn korte leven.

Als je wel van een gokje houdt, dan moet je een auto bij Domeinen kopen. Je weet nooit wat je krijgt. De historie is vaak één groot vraagteken en je weet niet eens of de auto überhaupt wel start. En je moet maar hopen dat je niet het slachtoffer wordt van een vergismoord.

Op Domeinen is nu weer een verse lading auto’s verschenen, waaronder een Audi RS3 uit 2019. Die ziet er op de foto’s redelijk uit, afgezien van het feit dat de auto wel een schoonmaakbeurtje kan gebruiken en niet op premium banden staat. Dat is echter niet het grootste probleem.

Een jaar geleden zag deze auto er nog een stuk minder florissant uit. In de eerste week van 2023 was deze RS3 namelijk betrokken bij een aanrijding in Den Haag. De auto werd toen vanachter aangereden door een Volkswagen Transporter (zie deze video voor de nasleep).

Op de beelden lijkt de schade aan de achterkant nog wel mee te vallen, maar de inzittenden zaten bekneld. Daardoor was de brandweer genoodzaakt de schaar in de auto te zetten. Om de passagier uit zijn benarde positie te bevrijden heeft de brandweer de RS3 van de B-stijl tot de dorpel opengeknipt en zo het achterportier verwijderd.

Deze RS3 is dus flink toegetakeld. Kennelijk was het toch de moeite waard om de auto weer op te lappen. De auto staat nu namelijk volledig intact bij Domeinen. In tussentijd is de auto wel een flink aantal keer van eigenaar gewisseld: sinds de crash in januari heeft drie verschillende particuliere eigenaren gehad.

In dit geval is het verleden van deze auto bij Domeinen dus geen compleet vraagteken: je bent bij deze geïnformeerd over het schadeverleden. Deze auto kun je dus lekker laten staan.