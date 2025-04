Uitslag Formule 1 Japan: Houdt Verstappen de McLarens achter zich?

Kan Verstappen zijn prachtige pole-position omzetten in een overwinning?

Als een superheld in een manga-tijdschrift deed Max Verstappen gisteren het onmogelijke. Zijn Red Bull RB21 is overduidelijk niet de snelste auto. Nieuw teammaatje en hulpje Tsunoda sneuvelde bij de kwalificatie al in het tweede deel. In de finale van de kwalificatie evolueert Verstappen tot een racegod wiens magische krachten zelfs te sterk zijn voor de slechteriken van McLaren.

Nu is de vraag: hoeveel heeft super-Max aan die pole-position? De voorspelde regen laat voorlopig niets van zich zien, maar voorafgaand aan de start heeft het wel geregend. Daardoor is het asfalt bij de start nog wat aan de vochtige kant. De hele top 10 minus Hamilton start de GP van Japan 2025 op de medium-band. LH44 start op de harde Pirelli’s.

Start

Alsof ze het hebben afgesproken, sluit iedereen netjes aan in een treintje vlak na de start. Verstappen is dermate goed weg dat geen van de McLarens een aanval kan inzetten richting bocht 1. Ook achter hen houdt het veld zich koest wat voor een bijzonder kalme start zorgt van de GP van Japan 2025.

Vervolgens doet Verstappen weer een ouderwets Verstappentje. Nee, hij zet hem niet in de grindbak; hij neemt ronde per ronde afstand van de concurrentie en houdt de controle over de wedstrijd. De viervoudig wereldkampioen bouwt een gat op van ongeveer twee seconden en houdt dat rondenlang op dat verschil. McLaren heeft qua snelheid geen antwoord en zal dus het verschil moeten maken bij de pitstops.

Daar wordt aan de oranje pitmuur ook aan gedacht. In ronde 18 uit 53 krijgt Norris de boodschap om naar binnen te komen om Verstappen in te halen. De oproep blijkt een list te zijn, want Norris blijft gewoon buiten. Vanaf dat moment is Norris ineens wat tienden sneller dan Verstappen en komt steeds dichterbij de DRS-grens.

Mid Race

Verstappen ziet Norris steeds groter worden in zijn spiegels. Hij vraagt in ronde 20 dan ook of hij het tempo mag opschroeven. Dat mag van GP. Achter de Red Bull houdt Norris het tempo bij en komt Oscar Piastri naar binnen. Daarmee reageert McLaren op George Russell die een ronde eerder het pitstopgala opende.

Twee rondjes later komen de leiders van de race tegelijkertijd binnen. Een bijzondere keuze van de McLaren-engineers aangezien het op de baan niet lukt om voorbij Verstappen te komen. Dan maar hopen op een pitstopdrama van Red Bull?

Red Bull-crew vs McLaren-crew

De doorgaans betrouwbare Red Bull-pitcrew werkt niet zo vlekkeloos als anders aan de RB21. De stop van Verstappen duurt 3,3 seconden, precies één seconde sneller dan de pitstop van Norris. Daarmee komt Norris naast Verstappen wanneer de twee richting het einde van de pitstraat rijden. Verstappen ligt een halve autolengte voor en houdt zijn lijn. Norris wil van geen ophouden weten en blijft naast Verstappen rijden. Net zolang tot hij een grasveld tegenkomt.

Nu kan het klagen over de boordradio beginnen. Norris meldt dat hij van de baan werd geduwd. Verstappen vindt dat hij rechtdoor reed, dat Norris zelf zorgde voor het offroaden en dat Norris zelfs zijn pitlimiter te vroeg uit zette. De wedstrijdleiding kijkt naar het incident, maar laat het (TERECHT!) gaan. Ach, zo gebeurt er tenminste eens wat.

De ronden na de stops herhaalt het beeld van de eerste helft van de race. Verstappen heeft Norris op 1,5 tot 2 seconden achter zich en Piastri volgt gestaag, gevolgd door even niks en dan Leclerc en de rest. McLaren moet íéts doen als ze hier een gooi willen doen naar de overwinning, want op pure reespees wordt het hem niet vandaag. VER krijgt in ronde 36 toestemming om te pushen. We hebben geen zelfde mededeling gehoord van Piastri, maar de Australiër komt wel steeds dichterbij zijn teammaat. Aan het begin van ronde 41 is het gat nog maar 0,8 seconden. Dat verschil wordt kleiner richting het einde van de ronde, maar voor een aanval is het gat nog te groot.

Finish

Met nog tien ronden in het verschiet meent Piastri dat hij sneller is dan Verstappen en dat McLaren hem voor Norris moet laten om nog kans te maken op een overwinning. Norris reageert op zijn beurt op de beste manier: op de baan. Hij pikt de snelheid op. Norris komt daarmee niet alleen dichterbij Verstappen, maar vergroot ook het gat naar achteren. Verstappen heeft een voorsprong van 1,3 seconden bij het ingaan van ronde 46. Dit kan nog wel eens spannend worden.

Ronden na ronden houdt Verstappen stand, maar zijn buffer slinkt per ronde met ongeveer een tiende. Inmiddels heeft Piastri in ronde 47 de snelheid opgepikt en sluit aan bij het paar. Lap 48 is precies hetzelfde liedje, maar een rondje later slaat Verstappen terug. Zijn voordeel gaat weer naar 1,4 seconden bij de start van ronde 49. En weet: na de 53e ronde hangt het zwart-wit geblokt buiten.

De winnaar van de GP van Japan 2025

Er worden richting het einde nog wat tikken uitgedeeld door tienden terug te winnen, maar tot een aanval van Norris komt het niet. Concluderend is Max Verstappen dus heer en meester in Suzuka. Hij is de eerste F1-coureur die vier Japanse GP’s op rij wint. McLaren krijgt huiswerk mee naar Woking.

Met zijn overwinning verkleint Max Verstappen het gat in de klassement naar maar één schamel puntje. Mercedes scoort prima punten en is de best of de rest. Hadjar rijdt een volwassen race en neemt vier punten mee uit Suzuka. Hij klimt in de stand boven Red Bull Racing-coureur Yuki Tsunoda.

F1 in Japan: uitslag van de GP van Japan 2025

Max Verstappen – Red Bull +25 Lando Norris – McLaren +18 Oscar Piastri – McLaren +15 Charles Leclerc – Ferrari +12 George Russell – Mercedes +10 Andrea Kimi Antonelli – Mercedes +8 Lewis Hamilton – Ferrari +6 Isack Hadjar – VCARB +4 Alexander Albon – Williams +2 Oliver Bearman – Haas +1 Fernando Alonso – Aston Martin Yuki Tsunoda – Red Bull Pierre Gasly – Alpine Carlos Sainz – Williams Jack Doohan – Alpine Nico Hülkenberg – Sauber Liam Lawson – VCARB Esteban Ocon – Haas Gabriel Bortoleto – Sauber Lance Stroll – Aston Martin

Stand na de GP van Japan 2025