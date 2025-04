Van Hooydonk: “Neue Klasse design wordt 110 procent BMW”

De Neue Klasse-generatie gaat een hoop veranderingen meebrengen, maar volgens Adrian van Hooydonk wordt de designtaal ‘110 procent BMW’.

BMW zit in een wat vreemde periode. Het merk heeft uitgevonden dat elektrisch ook voor hun werkt, maar durft nog niet te zeggen wanneer ze stoppen met betrekkelijk analoge sportwagens. Aan de ene kant heb je dus de laatste niet-hybride zescilinder kleine coupé, maar ook de controversieel zware M5 PHEV. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het design. Onder leiding van Adrian van Hooydonk zijn de gekste ontwerpen in productie gegaan. Dat begon al bij de 4 Serie in 2019 met die absurde grille.

Neue Klasse

Nu is het tijd voor een flinke ommezwaai. Zoals al een tijdje bekend gaat 2025 het jaar van de BMW Neue Klasse worden. Een naam die ze al eens eerder bedacht hadden, maar hergebruikt gaat worden voor hun eerste reeks modellen die erg op EV gericht zijn. Niet alleen worden die auto’s baanbrekend nieuw qua techniek, ook qua design moet het een revolutie worden. Van Hooydonk herstructureerde zijn team flink, met als belangrijkste verandering dat hoofdontwerper van BMW Domagoj Dukec nu bij Rolls zit en Maximilian Missoni van Polestar binnen gehaald is voor die functie. We hebben al wat glimpen ontvangen van wat we kunnen verwachten. Adrian van Hooydonk vertelt aan Motor1 wat meer over de nieuwe inslag.

110 procent BMW

Volgens Van Hooydonk is het introduceren van Neue Klasse de grootste stap van BMW in zijn carrière bij het merk. De nieuwe designtaal haalt zijn inspiratie uit de hoogtijdagen van BMW, toen Marcello Gandini nog auto’s pende voor het merk. Door deze elementen over te zetten naar het heden, krijg je een design wat doet denken aan de sharknose-dagen. Van Hooydonk durft hem wel aan: het design wordt 100 procent BMW, ‘misschien wel 110 procent’.

Opgeruimd

De ‘oude’ Neue Klasse (wat nu ietwat ironisch klinkt) was namelijk ook door en door BMW en als het aan Van Hooydonk ligt heeft dat vooral te maken met een ‘opgeruimde’ designtaal. Waar er wordt gekeken naar strakke lijnen en niet te veel poespas. Dat klinkt hoopvol. Eveneens hoopvol klinkt het dat Van Hooydonk veel inspiratie haalt uit oude Bertone-designs, waaronder de Stratos Zero. Volgens hem de mooiste auto ooit gebouwd en een design waar hij veel van heeft geleerd.

Twee generaties

Het bereidt ons allemaal voor op de ‘schok’ die Neue Klasse gaat worden voor BMW. Van Hooydonk meent dat het gaat voelen als zo’n stap vooruit dat het lijkt alsof er een hele generatie geskipt wordt en je gelijk twee generaties vooruit gaat. Nu maar hopen dat de filosofie goed toegepast is, want we zijn wel weer eens toe aan écht mooie BMW’s.