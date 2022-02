Opsporing Verzocht; zoek mee naar deze gestolen Golf

Omdat het altijd naar is als er een auto wordt gestolen waar iemand een emotionele band mee heeft. Zoals het geval is met de Golf 1 cabrio van de Brabantse Indi.

Volgens mij is het een van de ergste dingen die je als autoliefhebber kan overkomen, als je geliefde auto wordt gestolen. Niet alleen is het een hoop gedoe, kost het geld en veroorzaakt het woede, maar het is ook gewoon zwaar kl*te. Blijf met je poten van andermans spullen af.

Nog erger is het als niet je 13 in een dozijn leasewagen wordt gestolen, maar als het om een bijzondere auto gaat. Een klassieker waar er maar een paar van zijn gemaakt, of een leuke youngtimer waar je tijd, geld en liefde in is gaan zitten. En precies dat brengt ons in Den Bosch, waar de Golf 1 cabriolet van Indi is gejat.

Bijzondere Golf 1 cabriolet uit 1990 gestolen

De gestolen Golf in kwestie is een bijzondere Golf. Het is een Bel Air uit 1990, dus aan het eind van de levensfase van dit model. Maar voor de eigenaresse is het een veel specialere auto dan alleen de uitvoering. De Golf is net zo oud als zij en ze wilde haar hele leven al zo’n auto.

Tegen Omroep Brabant zegt ze het volgende:

“Ik hou van spullen met een verhaal, van dingen waar geen eigentijdse techniek aan te pas komt. Deze auto maak je open met een sleutel, de raampjes draai je met de hand open en als je op de knopjes op het dashboard drukt, hoor je zo’n mooi klikgeluid. Heel bijzonder is dat.”

Bovendien is de auto sinds 1990 door enkel vrouwen gereden, op 1 mannelijke eigenaar na. Dat maakt het voor Indi allemaal nog specialer. Daarom vragen wij van Autoblog jullie hulp, als je deze Golf ziet, of je weet waar hij is, laat het dan weten.

Golf weg uit Den Bosch na een vakantie

De Golf is gestolen nadat de eigenaresse een paar dagen met vakantie was. Toen ze terugkwam en de auto wilde pakken, zag ze hem niet staan aan het Taxandriaplein in Den Bosch. Een paar rondjes door de buurt leverden ook niets op, hij was echt weg.

De diefstal van de Golf vond plaats tussen 25 en 31 januari, een kleine twee weken geleden dus. Mocht er binnenkort een Golf 1 cabriolet 1.8 bel Air uit 1990 worden aangeboden, kijk dan even goed of het niet deze is. En mocht jij de auto terugvinden, dan krijg je een beloning van Indi. Wat dat is laat ze nog even in het midden.

Al zal de lach op haar gezicht meer waard zijn dan die beloning, denken wij!