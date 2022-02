Zoek de gestolen Clio RS met Akra van een Autoblog-lezer

Met zo’n Akrapovič uitlaatsysteem is de gestolen witte Renault Clio RS IV Trophy moeilijk te missen.

Boeven hebben het niet alleen gemunt op benzine. Helaas zijn ze in sommige gevallen ook geïnteresseerd in de complete auto. Dat was ook het geval met de Renault Clio RS IV Trophy van Autoblog-lezer Andrew. Zijn hot hatch werd afgelopen weekend gejat in Delft. Dat je ’s ochtends de gordijnen open doet en opeens ziet dat je geliefde vierwieler mist. Pijnlijk.

Een opmerkelijke diefstal, want de gestolen witte Renault Clio RS IV Trophy van Andrew is uitgerust met een uitlaatsysteem van Akrapovič. De koude start maakt een fijne roffel. Zo weten de buren altijd wel wanneer Andrew vertrekt. Het is ze echter naar eigen zeggen niet opgevallen dat de Clio RS afgelopen weekend, vermoedelijk in het holst van de nacht, werd gestolen.

De dieven hebben mogelijk dankbaar gebruik gemaakt van keyless entry van de Renault. Wouter heeft al eens gedemonstreerd hoe eenvoudig het tuig zichzelf toegang kan verschaffen tot een auto. Of de auto daadwerkelijk gestart is of weggeduwd en verderop gestart werd is moeilijk te zeggen.

Feit is dat we uitkijken naar een witte Renault Clio RS IV Trophy met zwarte velgen en zwarte details. Een makkelijk te herkennen combinatie. Bij de auto hoort het kenteken PP-380-P.