Parkeerproblemen zijn prima op te lossen

Zegt de ANWB

Naast benzineprijzen zijn ook de vaderlandse parkeerperikelen een dankbaar onderwerp voor gesprek. Dan is het te duur, dan moeten die vervelende auto’s juist weg uit de straat, en wat er allemaal niet nog meer wordt gezegd. Er is zo vreselijk veel onenigheid over, want het is namelijk nooit goed geregeld. Door de overheid. En precies in dat hele korte laatste zinnetje schuilt de oplossing, aldus de ANWB.

Want als het over parkeren gaat, zijn bewoners vaak de laatsten die iets mogen zeggen. Eerst komt het plan, daarna de aankondiging, en pas daarna mogen mensen er iets van vinden. Volgens de ANWB zou dat eigenlijk precies andersom moeten.

De organisatie vindt dat gemeenten inwoners veel eerder moeten betrekken bij hun parkeerbeleid. Nu worden veranderingen in buurten zoals het schrappen van parkeerplaatsen, het invoeren van betaald parkeren of het reserveren van plekken voor elektrische auto’s, vaak pas uitgelegd als de plannen al zo goed als vaststaan.

Dat zorgt volgens de ANWB regelmatig voor frustratie. Parkeerbeleid raakt tenslotte bijna iedereen die in een stad woont. Als er ineens minder plekken zijn of een vergunning duurder wordt, merken bewoners dat meteen.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat bewoners niet alleen maar roepen dat er meer parkeerplaatsen moeten komen. Veel mensen vinden ook andere dingen belangrijk in hun buurt, zoals meer groen, ruimte voor voetgangers of bredere stoepen. Maar dan willen ze wel betrokken worden bij de keuzes die daarover worden gemaakt.

De ANWB pleit er daarom voor dat gemeenten bewoners al in een vroeg stadium laten meepraten over parkeerplannen en de inrichting van straten. Niet pas als alles al besloten is, maar wanneer er nog echt iets te kiezen valt.

En daar zijn wij het hier ter redactie volmondig mee eens.

