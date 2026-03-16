BMW heeft het antwoord, zeggen ze zelf.

Een duurzame auto op de markt brengen, daar maak je tegenwoordxig het verschil niet meer mee. Ongeveer ieder merk gaat er prat op hoe duurzaam al hun modellen wel niet zijn. Dus hoe spring je daar als merk nou nog bovenuit?

Simpel. Je gaat niet alleen de auto duurzamer maken, maar ook alles eromheen in het hele productieproces. Zoals BMW graag even aan je zou willen vertellen, denken wij. Anders zouden ze ons geen persbericht sturen, natuurlijk… Toch? Maar goed.

BMW komt binnenkort met de nieuwe i3. Da’s dus niet een wederopstanding van de briljante stadsauto van een jaar of 10 geleden, maar het tweede model uit de zogeheten Neue Klasse. Sterker, je hebt natuurlijk net al gezien hoe die eruitziet, toch?

Maar goed, die wordt zó duurzaam (aldus BMW) dat je het haast niet gaat geloven. Maar hoe doen ze dat dan???

Hoe maak je een duurzame auto nóg duurzamer?

Volgens BMW begint dat al bij de toeleveranciers van allerhande onderdelen. Die zouden steeds vaker met groene energie werken en meer gerecyclede grondstoffen gebruiken. Alleen al daardoor zou de CO₂-uitstoot in de toeleveringsketen met ongeveer een derde zijn verminderd.

Ook in de auto zelf zit meer hergebruikt materiaal. In totaal bestaat zo’n dertig procent van de gebruikte grondstoffen uit zogenoemde “secondary materials”, in het goed Nederlands dus materiaal dat al eerder gebruikt is. Aluminium speelt daarin een grote rol. Sommige onderdelen bestaan voor zeventig tot tachtig procent uit gerecycled metaal, bijvoorbeeld delen van de elektromotorbehuizing.

AI impressie van de Neue i3, vind je het wat?

Bij kunststofonderdelen gebeurt iets vergelijkbaars. Zo bevat bijvoorbeeld de voorbumper deels gerecycled plastic. Tegelijk probeert BMW het aantal verschillende materialen te beperken. Dat maakt onderdelen later makkelijker uit elkaar te halen en opnieuw te gebruiken.

Jouw lege colaflesje zit nu in de stoel van een i3

Ook in het interieur zie je dat terug. Zo zijn bepaalde stoelstoffen gemaakt van draadjes op basis van gerecyclede PET-flessen. Dat moet volgens BMW schelen in grondstoffen, energie en water bij de productie. Maar heel eerlijk BMW, dat zeiden jullie ook al toen ik in 2015 mijn eerste i3 kocht, maar dat terzijde…

Overigens is de productie van een elektrische auto zelf nog steeds behoorlijk energie-intensief, vooral door de batterij. Bij veel EV’s komt er tijdens de bouw grofweg zo’n 10 tot 15 ton CO₂ vrij. Dat verschil wordt tijdens het rijden weer ingehaald, omdat een elektrische auto geen uitlaatgassen produceert, zeggen de producenten van EV’s maar al te graag!

De nieuwe i3 komt later dit jaar op de markt en als je hem ziet rijden, zul je vanaf nu zeggen ‘Ogutteguttegut, wat is dit een duurzame auto.’

Of niet natuurlijk. Kan ook…