Dat vroeg ik me ineens af…

Tja, geen idee hoe het kan dat die vraag ineens bij me opkwam. Misschien heeft het feit dat ik dit stukje schrijf na een bezoekje aan het Strass Hotel in Mayerhofen er iets mee te maken? (Geen sponsor, gewoon een leuk hotel) Dat zou best eens kunnen…

Maar serieus, ik ben dus de reis naar Oostenrijk aangegaan in een auto die oorspronkelijk niet als wintersportbeuker gekwalificeerd zou worden, maar het achteraf misschien wel bleek te zijn. Ik zeg zo heus wel welke dat was, maak je geen zorgen.

Vroeger dachten we namelijk dat een wintersportbeuker allereerst een diesel moest zijn. En dan geen laf vierpittertje, maar minimaal 6 cilinders. Liefst zelfs 8. Zoals de ‘good old’ 4.2 diesel V8 die werd gebruikt in onder meer de Audi A8 en de Porsche Cayenne S. Of de Range Rover TDV8. Die dingen. Daarmee ramde je zonder moeite in 7 uurtjes naar de wintersport.

Bestaat de ultieme wintersportbeuker nog wel?

Ook dachten we dat je in een hoge SUV moest zitten om veilig over de Autobahn te knallen. Want ruimte voor 6, genoeg plek voor bagage en je keek overal overheen. Wat ’s nachts dan weer een nadeel was, omdat je door iedere tegemoetkomende auto werd verblind, maar dat terzijde.

Maar anno 2026 is dat misschien helemaal niet meer zo. En ik zeg misschien, omdat ik het niet zeker weet. Want de auto waarin we een volle nacht over de Duitse snelweg hebben geknald deed het ook prima. En als ik je vertel dat het een Skoda Kodiaq was waar we in reden, dan schud jij misschien je hoofd. Van afkeuring.

Want het is geen hoge SUV, geen diesel en hij heeft maar een 1.5 liter 4-cilinder. En een accu. Maar dat apparaat bleek het dus eigenlijk best wel goed te doen als wintersportbeuker. Van Pon in Amersfoort naar Mayrhofen in 8 uur en een kwartier, geen last van de rug want prima stoelen en ook bij 200+ was het prima uit te houden. Allemaal kwaliteiten die we vroeger enkel en alleen aan de dieselbeukers zouden toedichten

En daarom dus die vraag of de ultieme wintersportbeuker anno 2026 nog bestaat. Omdat je het met een hybride gezinswagen eigenlijk net zo goed en comfortabel haalt. Of zie ik iets over het hoofd en bestaan er nog nieuwe auto’s die speciaal voor dit doel gemaakt lijken te zijn en ben ik geen echte liefhebber meer en gewoon te snel tevreden? Ik weet het even niet meer.

Laat het weten in de comments, de dankbaarheid zal enorm zijn!