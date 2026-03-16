Dat vroeg ik me ineens af…
Tja, geen idee hoe het kan dat die vraag ineens bij me opkwam. Misschien heeft het feit dat ik dit stukje schrijf na een bezoekje aan het Strass Hotel in Mayerhofen er iets mee te maken? (Geen sponsor, gewoon een leuk hotel) Dat zou best eens kunnen…
Maar serieus, ik ben dus de reis naar Oostenrijk aangegaan in een auto die oorspronkelijk niet als wintersportbeuker gekwalificeerd zou worden, maar het achteraf misschien wel bleek te zijn. Ik zeg zo heus wel welke dat was, maak je geen zorgen.
Vroeger dachten we namelijk dat een wintersportbeuker allereerst een diesel moest zijn. En dan geen laf vierpittertje, maar minimaal 6 cilinders. Liefst zelfs 8. Zoals de ‘good old’ 4.2 diesel V8 die werd gebruikt in onder meer de Audi A8 en de Porsche Cayenne S. Of de Range Rover TDV8. Die dingen. Daarmee ramde je zonder moeite in 7 uurtjes naar de wintersport.
Bestaat de ultieme wintersportbeuker nog wel?
Ook dachten we dat je in een hoge SUV moest zitten om veilig over de Autobahn te knallen. Want ruimte voor 6, genoeg plek voor bagage en je keek overal overheen. Wat ’s nachts dan weer een nadeel was, omdat je door iedere tegemoetkomende auto werd verblind, maar dat terzijde.
Maar anno 2026 is dat misschien helemaal niet meer zo. En ik zeg misschien, omdat ik het niet zeker weet. Want de auto waarin we een volle nacht over de Duitse snelweg hebben geknald deed het ook prima. En als ik je vertel dat het een Skoda Kodiaq was waar we in reden, dan schud jij misschien je hoofd. Van afkeuring.
Want het is geen hoge SUV, geen diesel en hij heeft maar een 1.5 liter 4-cilinder. En een accu. Maar dat apparaat bleek het dus eigenlijk best wel goed te doen als wintersportbeuker. Van Pon in Amersfoort naar Mayrhofen in 8 uur en een kwartier, geen last van de rug want prima stoelen en ook bij 200+ was het prima uit te houden. Allemaal kwaliteiten die we vroeger enkel en alleen aan de dieselbeukers zouden toedichten
En daarom dus die vraag of de ultieme wintersportbeuker anno 2026 nog bestaat. Omdat je het met een hybride gezinswagen eigenlijk net zo goed en comfortabel haalt. Of zie ik iets over het hoofd en bestaan er nog nieuwe auto’s die speciaal voor dit doel gemaakt lijken te zijn en ben ik geen echte liefhebber meer en gewoon te snel tevreden? Ik weet het even niet meer.
Laat het weten in de comments, de dankbaarheid zal enorm zijn!
mark997gt3 zegt
Ook net terug uit Oostenrijk. Met 4 volwassenen in Tiguan Allspace 1.5tsi. Fantatstisch veel ruimte achter in. Veel ruimte voor bagage.
Heerlijk met 140km/u door gereden. Niet onverantwoord hard rijden maar gewoon met redelijk tempo.
Cross 200 zegt
En dat is precies wat het is. Met 140 km/u tuffen is prima. Waarom vindt iedereen het zo stoer om zo hard te rijden? Of, te vertellen hoe snel je wel niet naar de wintersport bent gereden? Als je zelf rijdt, hartstikke leuk! Maar als passagier erbij zitten is alles behalve comfortabel en prettig. De enige die goed kan sturen ben je voornamelijk zelf, dus die controle uit handen geven is drie keer niks. En waarom zo hard rijden als je kinderen in de auto hebt? Ik hoor dat zo vaak. Het enige voordeel daarvan is misschien dat ze dan helemaal niks merken van de klap. Noem me een zeikerd, maar mij niet gezien. Vroeger gek genoeg gedaan in mijn licht opgevoerde (Ibiza en Leon) Cupra’s (die zware Duitsers reed ik er met gemak uit tot 240 en vervelend dat ze dat vonden), maar nu is het tijd voor verantwoordelijkheid. En ik kom een stuk uitgeruster aan op locatie, dat verschil is goed merkbaar.
Avidou zegt
Afgelopen winter 2x naar de Alpen gereden in m’n M340i. Snel genoeg, ruim genoeg, comfortabel genoeg. Ultieme reisauto!
kniesoor zegt
Gewoon met een Airbus/Boeing. En niet naar Lloret op de Berg maar naar Les 2 Alpes o.i.d. als je gaat om te skiën/snowboarden i.p.v. te zuipen.
nicolasr zegt
Jij hoeft niet in een vliegtuig te zitten om uit de hoogte te doen, haha!
kniesoor zegt
At your service !
• ostentatief salueert •
mattr zegt
Een Mercedes GLC 450d
Tonnie zegt
Onze c180 beviel prima afgelopen winter. Kleine van 1 heeft ook geen krimp gegeven naar zell am see en terug. Isolatie is in de meeste auto’s tegenwoordig dik in orde, dus een 3 of 4 cil kan wel. Stoelen moeten wel goed zitten, dat vind ik met name bij VAG nog wel een dingetje. Ik ben wel blij met de actieradius. We haalden bijna 1 op 20 met dakkoffer erop en makkelijk 1000km op een tank. Daar hoef je dus ook geen diesel voor te hebben.
mjpamsterdam zegt
Volvo S80 3.2 Executive.
alpina007 zegt
M760e
Friez zegt
Vorig jaar voor het eerste met mijn Cayenne e-Hybrid naar wintersport gereden. Komt voor mij toch wel in de buurt van de perfecte wintersportauto. Luchtvering, adaptieve sportstoelen, geen centje pijn boven de 200km/h, relatief zuinig voor het gewicht en als je hem in Sport Plus zet ook nog leuk om de berg mee op te vlammen. Oja als het sneeuwt hoef ik ook niet bang te zijn om grip te verliezen dankzij de 4WD.
V8Vantage zegt
540D G31. Je hoeft niet boven de 2000 toeren uit te komen. Heerlijk relaxed, stil, zuinig en bergen bestaan niet voor die auto.
capogbe zegt
Afgelopen vakantie met een Volkswagen Passat 1.8 TSI. Zit en rijdt heerlijk, genoeg ruimte en redelijk vlot met een stage 1.