Kort parkeren. Leuker kunnen we het niet maken. Wel duurder

Want kort parkeren was nog niet duur genoeg?

Er zijn landen waar je beboet wordt als je te hard rijdt, te langzaam rijdt of verkeerd parkeert. En dan is er Zwitserland, waar je nu óók een boete kunt krijgen als je te kort ergens bent geweest met de auto…

In een klein dorp hebben ze iets nieuws bedacht om sluipverkeer tegen te gaan. Camera’s registreren precies hoe lang een auto in het dorp blijft. Wie na minder dan vijftien minuten weer vertrekt, krijgt automatisch een boete van honderd frank, ongeveer 107 euro.

Sinds de invoering van de boete bij kort parkeren regent het boetes. Tienduizenden automobilisten kregen al post van de gemeente, die vermoedelijk nog nooit zo’n goed kwartaal heeft gedraaid.

Kort parkeren. Leuker kunnen we het niet maken

Het idee is dat automobilisten zo worden ontmoedigd om het dorp als snelle doorsteek te gebruiken. Alleen lijkt de maatregel vooral iedereen te treffen die gewoon even kort moet parkeren om iemand af te zetten of een brood wil halen. De camera kent geen intenties, alleen tijd.

Stel je voor dat Amsterdam of Utrecht dit trucje zou overnemen. In Amsterdam betaal je nu al zo’n tachtig euro voor een parkeerfout. In Utrecht doen ze er graag een tientje bovenop, plus een administratievergoeding die voelt als een trap na. Een kwartierregel zou het stadsbudget waarschijnlijk in één zomer verdubbelen.

In Zwitserland vinden ze het logisch: wie blijft, draagt bij aan het dorp, wie snel weg is, niet. Maar voor de gemiddelde automobilist voelt het alsof zelfs een korte omweg nu financiële gevolgen heeft.

Er zit iets ironisch in: hoe geavanceerder de techniek wordt, hoe creatiever gemeenten worden in het bedenken van manieren om hem tegen je te gebruiken. Laten we dus hopen dat dit experiment een Zwitsers exportproduct blijft dat niemand bestelt. Want boetes omdat je te snel weer weggaat, dat is zelfs voor Nederland wat te gretig…