Pomphouders boeven: prijsverlaging te laat

Het is nu keihard bewezen dat pomphouders gewoon boeven zijn.

Het zal je ongetwijfeld zijn opgevallen dat de prijzen van brandstof altijd enorm fluctueren. Tijdstip, afstand tot de snelweg, de mentale gesteldheid van Matthijs van Nieuwkerk, geopolitieke onrust en het kastekort bij het Ministerie van Financiën: het speelt allemaal mee in het samenstellen van de brandstofprijzen aan de pomp.

Nu is dat een bekend gegeven waar je (een beetje) voordeel mee kan doen. Ga niet op maandag tanken, tank tijdens rustige de uurtjes en zoek een ombemande pomp een aantal kilometer van de grote weg. Maar dan nog ben je afhankelijk van fluctuaties. En het lijkt er altijd op dat een verhoging per direct wordt doorberekend aan de klant, maar dat je met een prijsverlaging eventjes moet wachten voordat je daar voordeel aan ondervindt.

Pomphouders zijn gewoon boeven

Wat blijkt: dat is nu keihard bewezen! Zo blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd door ESB, het Nederlandse economenvakblad. Het is niet zomaar een onderzoekje, van 2007 tot 2023 werd onderzocht hoe de olieprijsveranderingen door werden gewerkt tot aan de prijs in de pomp. Wat blijkt: dat gebeurde veel te langzaam in ons nadeel! De pomphouders voerden de verhogingen dus wel door, maar de verlagingen gingen gepaard met vertragingen.

Volgens de calculaties van de onderzoeker in kwestie (Stef de Jong) betaalden wij arme consumenten ongeveer 2,2 tot 4,8 cent per liter teveel. Oei, dat is best een hoop geld. Hoe komt het dan? Het schijnt een fenomeen te zijn onder de noemer ‘rockets and feathers’. Prijzen stijgen als een raket omhoog, maar dwarrelen als een veer naar beneden. Een andere mogelijkheid is een zogenaamde stilzwijgende collusie.

Vriendschap is een collusie

Collusie is een term voor samenspel dat verdacht veel lijkt op kartelvorming. Er is natuurlijk een landelijke adviesprijs waar de pomphouders rekening mee houden. Bij deze landelijke adviesprijzen zitten de adviseurs vaak aan de veilige kant. Als de pomphouders dat dan ook doen, zit je op die paar cent per liter die de consument dan teveel betaalt.

Een oplossing is vrij eenvoudig: alle adviesprijzen digitaal maken. Dan kan dat geïntegreerd worden in de navigatie-apps (gebeurt al gedeeltelijk natuurlijk) en is het voor iedereen goed te vergelijken.

Via: De Telegraaf

