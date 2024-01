Splinternieuwe Macan: zo ziet ‘ie eruit!

We weten hoe de splinternieuwe Macan eruit komt te zien!

Februari 2014. Dat is bijna 10 jaar geleden. Ja, echt, het is 10 jaar geleden dat ze bij Porsche het kleine broertje van de Macan introduceerden. Bij Porsche kregen ze de Audi Q5 als basis, waar ze kennelijk niet over te spreken waren. De ophanging, motor, transmissie en het complete vierwielaandrijvingsysteem was namelijk compleet anders bij de Macan.

De Macan combineerde sportieve rijeigenschappen met een hogere zitpositie in een compact formaatje. Het bleek een enorme hit te zijn en dat is het nog steeds. In Nederland niet meer (een kale 2.0 kost inmiddels bijna 120 mille…), maar wereldwijd zijn ze niet aan te slepen. Maar na 10 jaar – ondanks stevige updates – is het tijd voor een vers model.

Splinternieuwe Macan is zo goed als klaar

Maar, dames en heren, het moment is dan bijna daar! De nieuwe Porsche Macan staat te trappelen om ons te gaan verblijden met zijn aanwezigheid! Waar het huidige model enkel en alleen te verkrijgen is met benzinemotoren, zal de komende geheel elektrisch zijn. De splinternieuwe Macan komt te staan op het PPE-platform.

De auto is in samenwerking met Audi ontwikkeld, want de nieuwe Q6 e-tron is het zustermodel ervan, net zoals de Audi e-tron GT het zustermodel is van de Porsche Taycan.

De nieuwe Macan zal aanzienlijk zwaarder zijn dan het huidige model, dat eveneens geen lichtgewicht was. Dat komt door de enorme accu’s met een nettocapaciteit van 95 kWh. Wel zal de luchtweerstandscoëfficiënt aanzienlijk beter voor elkaar zijn, die gaat van 0,35 (vrij normaal gezien het type auto) naar 0,25 (erg laag voor het type auto). De actieradius is minimaal 500 km volgens de WLTP.

Tekeningen

Na de camouflageshots van vorige week, kunnen we nu dan eindelijk ook een paar tekeningen zien. Daarbij is duidelijk dat het een ‘echte’ Porsche zal zijn met alle typische Porsche-kenmerken. Wel is duidelijk dat Porsche nog wat meer de ‘coupé-SUV’-kant opgaat. We verwachten niet al te veel van de hoofdruimte van de Macan. Maar ja, daar heeft niemand het huidige model voor gekocht, schatten wij zo in.

Hoe lang moeten we nu nog gaan wachten? Nou, niet lang! Over een paar dagen – op 25 januari – is de officiële onthulling. Uiteraard zal @wouter daarbij zijn om alle details (en zijn mening) met jullie te delen! Houd Autoblog dan ook goed in de gaten!