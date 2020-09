Punten sparen door NIET op je telefoon te zitten in de auto - Autoblog.nl

Heb je moeite om van je telefoon af te blijven tijdens het rijden? Hier is de oplossing. En naast meer veiligheid lever je ook een bijdrage aan een goed doel.

De verleiding om continu naar je telefoon te grijpen is groter dan ooit. Zelfs in de auto heeft je smartphone soms een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Je weet dat het eigenlijk geen goed idee is, maar toch doe je het. Het gevolg is dat er minder goed wordt opgelet in het verkeer en daar wordt niemand beter van. Behalve schadebedrijven misschien.

Hoeveel mensen maken zich hier schuldig aan? Dat heeft Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid vorig jaar uitgezocht in opdracht van Interpolis. Wat bleek? 67,8% van de ondervraagden gebruikt wel eens zijn of haar telefoon in het verkeer. We kunnen dus wel spreken van een vrij grootschalig probleem. Des te meer als je bedenkt dat bij 68% van de verkeersongelukken afleiding een rol speelt.

Om de automobilisten die snel afgeleid zijn een handje te helpen heeft Interpolis een oplossing bedacht: de AutoModus-app. Deze app houdt in de gaten of je je telefoon aanraakt of belt tijdens het rijden. Hoe langer je dit niet doet, hoe meer punten je spaart. Zo simpel is het.

De app is gratis te downloaden voor Android en iOS. Dit hebben momenteel al meer dan 235.000 mensen gedaan. Als je de app hebt gedownload krijg je om te beginnen tot 15% korting op een nieuwe verzekering van Interpolis. Bovendien spaar je met elke kilometer die je mobielvrij rijdt voor een goed doel. Je kunt daarbij zelf kiezen uit drie goede doelen: KiKa, de Voedselbank en Stichting Verkeersslachtoffers.

Nu denk je misschien: wat als ik mijn navigatie wil gebruiken tijdens het rijden? Daar is aan gedacht: de navigatie kun je voor het begin van de autorit openen en instellen vanuit de AutoModus-app zonder dat het je punten kost.

De hoofdzaak is uiteraard dat dat jij met focus kunt autorijden en veilig thuiskomt. Hiermee maken we met zijn allen het verkeer veiliger. Daar komt ook nog eens de korting en het sparen voor de goede doelen bij. Al met al meer dan genoeg redenen om je telefoon links te laten liggen tijden het rijden. De AutoModus app die je daarbij helpt is te vinden in Google Play en in de App Store.