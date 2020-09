Maserati ontvouwt toekomstplannen, inclusief nieuwe SUV - Autoblog.nl

De MC20 was niet het enige nieuws dat Maserati te melden had.

Groot nieuws vanuit Italië gisteren. Voor de ogen van onder meer Autoblog werd het doek getrokken van de gloednieuwe Maserati MC20. Voor het eerst sinds 13 jaar presenteert Maserati weer een sportwagen. En niet zomaar een: een rasechte sportwagen met middenmotor en vleugeldeuren.

Nu Maserati alle ogen van de autopers op zich gericht heeft, maken van de gelegenheid gebruik om hun verdere toekomstplannen te ontvouwen. Daarin spelen de begrippen ‘elektrisch’ en ‘SUV’ een belangrijke rol. Puristische Maserati-liefhebbers zullen hier dus niet vrolijk van worden, maar zij mogen niet klagen. Ze hebben namelijk net de bloedgave MC20 voorgeschoteld gekregen.

Grecale

Het grootste nieuws naast de MC20 is een nieuwe SUV. De wordt gepositioneerd onder de Levante en krijgt de naam Grecale. Net als de Bora, Ghibli en ook de Levante is dit vernoemd naar een wind. Een felle noordoostelijke wind die over de Middellandse Zee waait, mocht je het willen weten. Verder delen de Italianen nog weinig, behalve een foto van een silhouet dat sterke overeenkomsten vertoont met de Levante. Andere belangrijke nieuwe modellen worden de elektrische GranTurismo en GranCabrio. Dat die er aan zitten te komen wisten we alleen al.

Fuori

Maserati introduceert tevens een nieuw personalisatieprogramma, genaamd Fuoriserie. Ferrari doet dit natuurlijk al jaren met het Tailor Made-programma, en meer recentelijk de Ferrari Atelier. Ter inspiratie heeft Maserati drie collecties geselecteerd: Corsa, Unica en Futura.

Om te laten zien wat er mogelijk is hebben de Italianen zich helemaal uitgeleefd op drie modellen. De Ghibli heeft een Corsa-thema gekregen, met een brushed steel-look, in combinatie met knalrode striping. Het interieur is zwart met de bestuurdersstoel in een afwijkende kleur. Het leer van die ene stoel is erg fraai, maar daarna was het budget blijkbaar op.

De Quattroporte heeft een Unica-thema. Uniek is deze auto zeker, want de Quattroporte in uitgevoerd parelmoerwit met oranje accenten. Zowel het exterieur als het groenblauwe interieur zijn bezaaid met letters en logo’s. Creativiteit kan de Italianen niet ontzegd worden.

De Levante tot slot heeft een Futura-thema gekregen. Met de matgrijze lak die gedecoreerd is met plustekens is het nog de minst extravagante auto van het trio. Het two-tone interieur springt dan wel weer in het oog.

Voor degenen die gruwen van deze creaties en meer met klassieke Maserati’s hebben is er ook goed nieuws. Maserati start namelijk een Classiche-afdeling, waar de modellen uit de rijke geschiedenis van het merk de aandacht krijgen die ze verdienen.