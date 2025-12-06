Goedkoopste 997 van Marktplaats is ook de opvallendste

Had Wouter eigenlijk deze moeten kopen…?

Wouter zei het al: een 997 met een kleurtje is heel lastig te vinden. Toch hebben we er eentje gevonden op Marktplaats. Dit exemplaar is bijzonder kleurrijk. En het is ook nog eens de goedkoopste van Marktplaats!

Het betreft gewoon een 997 Carrera, maar deze auto is niet helemaal standaard. Of beter gezegd: helemaal niet. De eigenaar heeft veel moeite gedaan om er wat bijzonders van te maken. Dat is gelukt.

Om te beginnen heeft deze auto een knaloranje kleur gekregen, die sterk doet denken aan de 997 GT3 RS. Verder is de auto voorzien van een voor- en achterbumper van de GT3 RS. Ook heeft de auto bijpassende striping, maar dan met Carrera-opschrift.

Deze auto heeft ook niet de kenmerkende taartschep van de GT3 RS, maar een ducktail. Dat staat gewoon verdraaid lekker. En Fuchs-stijl velgen op een 911 zijn natuurlijk altijd goed, ongeacht de generatie.

Het meest controversiële aspect van deze auto is toch wel het interieur. Hier is royaal gestrooid met oranje accenten. De stoelen zijn bekleed met zwart leer en oranje alcantara. Daar moet je van houden, maar saai is het in ieder geval niet.

Dan nu het prijskaartje. Deze auto wordt op Marktplaats aangeboden voor slechts €32.997. Normaalgesproken betaal je al gauw 40 mille voor een 997, dus dat is gewoon erg goedkoop. Dat heeft natuurlijk een reden: er staat 262.686 kilometer op de teller. Ook moet er volgens de advertentie nog wat gedaan worden aan de interieur- en exterieurtrim.

Deze 997 heeft dus wat minpuntjes, maar je kunt voor relatief weinig geld de blits maken met een unieke Porsche. Daar is vast wel iemand voor te porren.