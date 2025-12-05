Scoor deze ‘vergeten’ Saab op Marktplaats

Een auto waarvan je wellicht alweer vergeten was dat Saab zich er ook eens aan had gewaagd staat op Marktplaats.

Er zijn van die dagen dat je denkt aan Saab. Was het nou echt zo’n briljant merk, of is het gewoon doodzonde dat ze er niet meer zijn? Aan eigenwijsheid ontbrak het de Zweden in ieder geval niet. Dus is het best leuk om je af te vragen wat ze hadden gedaan als ze nog hadden bestaan.

Minder bekende Saab

Het einde van Saab kwam toen nét de SUV een hot item werd. Dus we hebben op de 9-4X na (en oké, de 9-7X) niet echt kunnen weten hoe Saab de SUV-hype zou invullen. Toch snapte Saab als Zweeds merk het belang van een iets ruigere auto, helemaal omdat de buren bij Volvo al jaren met een bepaald autotype de blits maakten. Het gaat dan natuurlijk om de ruige stationwagon. Volvo kwam in de jaren ’90 met de V70 Cross Country (later XC70), een opgehoogde V70 die je altijd doet afvragen waarom je in godsnaam een SUV zou kopen. Pas in 2009 ging Saab hetzelfde doen.

Saab 9-3X

Het resultaat is de Saab 9-3X. En het recept is vergelijkbaar met het recept van Volvo. Alleen dan een maatje kleiner: in plaats van de V70-concurrent 9-5 werd de 9-3 gebruikt, uiteraard de stationversie. De 9-3X heeft in theorie alle ingrediënten voor een lekkere potente ‘offroad-stationwagon’. Alleen hij is ietsje minder ruig dan de Volvo. Je krijgt natuurlijk de welbekende plastic bumperdelen en wielkastbeschermers. En ook al was het niet uniek voor de X, je krijgt Saab’s vierwielaandrijving genaamd XWD. Alleen daar houdt de lol wel een beetje op.

Verder was de 9-3X namelijk vrijwel identiek aan zijn niet-X-broer. Helaas was de 2.8 V6 nooit leverbaar, de 2.0 met 163 of 210 pk moest het werk doen. Of de diesel: de 1.9 TTiD met 180 pk was ook een optie, maar dan zonder XWD. Het is dus vooral uiterlijk vertoon. Maar wel een grappig uitstapje van Saab. Als het aangeslagen was, was er wellicht zo’n toffe ruige versie gekomen van de 9-5 Sportcombi. Maar aangezien die in 2011 niet eens verder kwam dan een handjevol exemplaren, gaan we het nooit weten.

Saab 9-3X op Marktplaats

Met de kennis van nu dus een aardig bijzonder ding. Er staat momenteel een mooie Saab 9-3X op Marktplaats voor als je de boot gemist hebt. Het betreft de dikste van de dikste, de 2.0 T Aero Exklusiv. Deze had dus 210 pk uit een tweeliter benzinemotor en XWD. In het geval van dit witte exemplaar betreft het de automaat. Omdat het een exemplaar uit 2010 is betreft het de automaat met vijf versnellingen, later kwam eentje met zes stuks. Maar goed, je koopt deze auto eigenlijk niet om zijn prestaties dus het zal niet zo erg zijn.

Kopen

Deze ietwat vergeten versie van de Saab 9-3 komt van de eerste eigenaar. De Saab 9-3X heeft ook nog eens maar 89.919 kilometer gelopen. Van het handjevol 9-3X’en die je überhaupt kan kopen dus wel een fraai exemplaar. Helaas heeft dat, in combinatie met de langzame ‘speciale status’ die Saab heeft verkregen wel impact op de prijs.

Er mag namelijk nog 26.925 euro afgetikt worden voor de Saab 9-3X. Dat voelt als veel geld, al zou dit wel het exemplaar zijn waarvoor je het betaalt. Alleen je moet wel van de offroad-opsmuk houden, want veel potenter dan de Saab 9-3 is ‘ie stiekem niet. Maar ja, het oog wil ook wat. Kopen kan via Marktplaats.

