Kia viert 80-jarig bestaan met dit bijzondere apparaat

Weer eens wat anders dan al die vierkante crossovers.

Kia werd in 1998 gelanceerd in Nederland, dus voor sommigen zal het gevoelsmatig nog een nieuwkomer zijn. Het merk bestaat echter al veel langer. Ze vieren namelijk hun 80-jarig jubileum. Om dit heugelijke feit luister bij te zetten presenteren ze de Kia Vision Meta Turismo.

De Meta Turismo is misschien nog het best te omschrijven als een vierdeurs coupé. De auto heeft wat weg van de Polestar 5, alleen dan hoger en met een kortere neus. Oftewel: minder mooi. Maar wel heel futuristisch.

De designtaal sluit aan op de huidige modellen, maar deze Vision Meta Turismo oogt toch beduidend anders dan de Kia EV3 van je buurman. Wat vooral opvalt is de pijlvorm die het dak in tweeën splitst. Ook de meegespoten raamstijlen zijn een bijzondere keuze.

Zoals in de meeste concept cars staat het interieur vrij ver van de realiteit. Je zou het niet direct zeggen, maar de binnenkant is geïnspireerd op de jaren ’60. Dat lijkt ‘m vooral in de passagiersstoel te zitten. De bestuurdersstoel is duidelijk niet geïnspireerd op de jaren ’60 en de stuurkolom evenmin. Een groot scherm ontbreekt: alle relevante info is te zien in een head-up display.

Kia heeft nog niet alle geheimen van deze concept car prijsgegeven, meer informatie volgt later nog. Misschien krijgen we dan ook nog iets te horen over eventuele productieplannen. Deze auto oogt niet direct productierijp, maar we weten inmiddels dat Koreanen niet bang zijn om futuristische ontwerpen op de markt te brengen.