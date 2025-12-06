Autosalon van Brussel 2026: dit zijn de primeurs

Dit kun je verwachten op de Autosalon van Brussel in januari.
Terwijl de AutoRAI al lang verdwenen is en autobeurzen wereldwijd onder druk staan, is de Autosalon van Brussel relevanter dan ooit. Vorig jaar werden er al enkele wereldprimeurs onthuld, en dat is dit jaar niet minder. Ook zal in Brussel voor de tweede keer de European Car of the Year onthuld worden, wat voorheen altijd in Genève gebeurde.
In dit artikel zetten we de primeurs op een rijtje, maar eerst even de praktische informatie. De Autosalon – of voor onze Vlaamse lezers: het Autosalon – is open voor bezoekers van zaterdag 10 januari t/m zondag 18 januari. Zoals vanouds wordt de beurs gehouden in de Brussels Expo, tegenover het Atomium.
Hieronder zetten we de belangrijkste nationale, Europese en wereldprimeurs op een rij. De wereldprimeurs zijn vetgedrukt. Let op: deze lijst is nog niet compleet.
Alfa Romeo
Alpine
BMW
Honda
Kia
Leapmotor
Mazda
- Nieuwe Mazda CX-5
- Wereldprimeur (nog een verrassing)
MG
- MGS6 EV
Opel
Porsche
Xpeng
- Xpeng P7+
We weten sowieso dat er nog veel meer merken aanwezig zijn naast de bovengenoemde, waaronder Audi, Hyundai, Mercedes en Toyota. We weten alleen nog niet of zij ook primeurs meenemen. Als er nieuwe aankondigingen zijn vullen we dit artikel aan.
Wij van Autoblog zijn sowieso aanwezig in Brussel en zullen uitgebreid verslag doen. Je ziet al het nieuws dus vanzelf voorbijkomen op deze site!
Voor nu kun je nog even terugblikken op de vorige editie. Met de onderstaande video heb je bijna een uur kijkplezier:
Reacties
PunicaOase zegt
Zeker al 15 jaar geleden dat ik zo’n beurs heb bezocht.. Tis heel dichtbij, dus denk dat ik wel weer een keer met een paar matties ga.. best leuk uitje eigenlijk..
cdlop01 zegt
Kia EV2 de belangrijkste nieuws…
Kan niet anders dan dat deze EV2 best verkochte auto van Nederland wordt, leasekanon wordt. Kia en Hyundai doen echt helemaal niets verkeerd en rollen de EV markt op.
Rohrl-fan zegt
Onlangs kwam ik bij mijn ouders op zolder nog foto’s tegen van een editie uit de jaren ‘90, toen ik als kind voor de allereerste met mijn vader mee mocht gaan.
McLaren F1, Porsche 964 slantnose, Gilet Vertigo… Toen stond er echt nog heel wat bijzonder spul, gewoon op de beurs, niet in een aparte hal waarvoor je nog eens moet bijbetalen zoals enkele jaren terug.
Voor de wagens die nu in het lijstje hierboven staan? Ik pas, primeurs of niet. Voor autoliefhebbers is jammer genoeg het leukste niet meer op dit event te vinden.
machielvdd zegt
Vorig jaar stonden er ook gewoon exoten op de beurs (niet in een aparte hal), zoals de Alfa 33 Stradale, Bugatti Bolide, Rimac Nevera R en de Lamborghini Temerario. Waarschijnlijk dit jaar ook, maar in dit lijstje staan alleen de primeurs.
Rohrl-fan zegt
Very well, I stand corrected. Bedankt voor de rechtzetting! 🙂
Maar dan is het wel sterk verbeterd tegenover een aantal jaar geleden.