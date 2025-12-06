Autosalon van Brussel 2026: dit zijn de primeurs

Dit kun je verwachten op de Autosalon van Brussel in januari.

Terwijl de AutoRAI al lang verdwenen is en autobeurzen wereldwijd onder druk staan, is de Autosalon van Brussel relevanter dan ooit. Vorig jaar werden er al enkele wereldprimeurs onthuld, en dat is dit jaar niet minder. Ook zal in Brussel voor de tweede keer de European Car of the Year onthuld worden, wat voorheen altijd in Genève gebeurde.

In dit artikel zetten we de primeurs op een rijtje, maar eerst even de praktische informatie. De Autosalon – of voor onze Vlaamse lezers: het Autosalon – is open voor bezoekers van zaterdag 10 januari t/m zondag 18 januari. Zoals vanouds wordt de beurs gehouden in de Brussels Expo, tegenover het Atomium.

Hieronder zetten we de belangrijkste nationale, Europese en wereldprimeurs op een rij. De wereldprimeurs zijn vetgedrukt. Let op: deze lijst is nog niet compleet.

Alfa Romeo

Alpine

BMW

Honda

Kia

Leapmotor

Mazda

Nieuwe Mazda CX-5

Wereldprimeur (nog een verrassing)

MG

MGS6 EV

Opel

Porsche

Xpeng

Xpeng P7+

We weten sowieso dat er nog veel meer merken aanwezig zijn naast de bovengenoemde, waaronder Audi, Hyundai, Mercedes en Toyota. We weten alleen nog niet of zij ook primeurs meenemen. Als er nieuwe aankondigingen zijn vullen we dit artikel aan.

Wij van Autoblog zijn sowieso aanwezig in Brussel en zullen uitgebreid verslag doen. Je ziet al het nieuws dus vanzelf voorbijkomen op deze site!

Voor nu kun je nog even terugblikken op de vorige editie. Met de onderstaande video heb je bijna een uur kijkplezier: