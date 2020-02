Rus rijdt met Batmobile binnenstad van Moskou in

Een Rus reed deze week de binnenstad van Moskou in met zijn Batmobile. Het ging natuurlijk om een replica, maar voor de politie maakt dat niet uit. Ook in Rusland hebben ze de APK, kennelijk voldeed een zelfgemaakte filmauto daar niet aan.

Het is een bekend, stereotiep beeld van Rusland: de bureaucratische rompslomp. Er zijn heel veel regeltjes en als je daar niet precies aan voldoet, kan je een bekeuring verwachten. Of nog erger.

Een 32-jarige Rus had afgelopen zaterdag maling aan deze regeltjes. Hij heeft namelijk een nagemaakte Batmobile uit de 2016-film Batman v Superman in bezit. Op zich is hier niet zoveel mis mee: wat je op je eigen terrein doet, mag je (in de meeste gevallen) zelf weten. Maar zomaar met een handgemaakte auto de openbare weg opgaan, mag ook in Rusland natuurlijk niet.

Je raadt het al, dat is precies wat deze Rus deed. En aangezien een Batmobile nauwelijks subtiel te noemen is, kreeg de auto al snel bezoek van de politie van Moskou. Die de auto van de weg haalde. Op een Russische overheidssite blijkt namelijk dat de auto geen kenteken had, niet bij de overheid bekend was en daarnaast ook veel te groot was. Dus werd de ‘Batmobile’ naar een bewaarterrein gebracht.

RT weet meer over de neppe Batmobile: ten eerste was het gevaarte vier meter breed. Een groot deel daarvan zal door de absurd brede (achter)banden komen. Van de RDW mag een Nederlands voertuig niet breder zijn dan 2,55 meter, deze Batmobile was dus ruim een meter breder dan je gemiddelde vrachtwagen. Wat dat betreft is het knap dat deze Rus zijn Batmobile überhaupt de weg op kreeg.

De breedte van de Batmobile was ook onhandig voor de Russische politie, er moesten namelijk een speciale takelwagen aan te pas komen om het gevaarte van de weg te krijgen. Wel aardig: om de Batmobile te beschermen, bedekten ze het voertuig met plastic. Al kan deze schrijver zich ook voorstellen dat ze geen zin hadden in een wraakactie van een boze Russische Batman.

Om zijn Batmobile weer terug te krijgen, zal de Rus minstens 50.700 roebel moeten neertellen. Iedere dag komt daar 2.300 roebel bij. Klinkt als veel, gelukkig is de roebel niet zo heel veel waard. In euro’s gaat het namelijk om respectievelijk zo’n 700 en 32 euro.

Dat zal de Russische eigenaar overigens waarschijnlijk wel hebben. De Batmobile werd namelijk vorig jaar vanuit Amerika naar Rusland verscheept en stond toen te koop voor zo’n 750.000 euro. Dan kan je een ‘boete’ van niet eens 1000 euro wel betalen, hopelijk.