Onderzoek: mensen met dure auto’s zijn aso’s

Deze wetenschappers bevestigen maar eens wat iedereen al denkt.

De verkeersregels volgen in het verkeer. Sommige mensen zijn er beter in dan anderen. En soms lijkt het wel alsof mensen met duurdere auto’s, minder trek hebben in het volgen van die regels. Neem plakkers op de linkerbaan. Natuurlijk zitten er soms mensen tussen met een tiendehandsauto. Maar vaker is het iemand in een Duitse wagen van de laatste paar jaren…

Het is leuk om dergelijke gedachtes te hebben, maar het is nóg leuker als je die kan staven met feiten. Gelukkig kunnen we dit vanaf deze week. Onderzoekers aan de University of Nevada komen namelijk tot een vergelijkbare conclusie, zo meldt CNN.

Voor hun onderzoek lieten ze vier verschillende mensen honderden keren een zebrapad oversteken. De onderzoekers filmden dan de reacties van automobilisten. In die tijd waren er 461 auto’s die hadden moeten stoppen voor de voetgangers. Om te beginnen met het jammerlijke nieuws: slechts 28 procent van de automobilisten stopten daadwerkelijk voor de voetgangers. Maar de mensen die wél stopten, hadden gemiddeld goedkopere auto’s dan mensen die niet stopten.

De gemiddelde waarde van een auto die wel stopte, lag op zo’n 5.381 euro. Een auto die gewoon doorreed, was echter gemiddeld genomen 7.108 euro waard. En met iedere duizend dollar boven op de waarde, was er drie procent minder kans dat iemand stopte. Als je stoplicht op groen staat maar er komt net een dikke Bentley Bentayga op je af, kun je dus beter maar even wachten.

De onderzoekers merkten overigens ook op dat je geslacht en huidskleur van invloed zijn op het stopgedrag van automobilisten. Bij de vrouw met een witte huidskleur werd er meer gestopt dan voor de zwarte African-American die deelnam aan het onderzoek. Het verschil tussen de twee partijen was echter slechts zes procentpunt. De waarde van de auto was vele malen belangrijker.

Een eerder Fins onderzoek geeft meer informatie over waarom iemand met een dikke auto niet snel stopt. De onderzoekers namen bij 1.892 Finse autobezitters een enquête af. Daaruit bleek dat ‘egocentrische mannen die argumentatief, koppig en onaangenaam zijn en geen inlevingsvermogen hebben, vaker voor high-status auto’s als Audi, BMW of Mercedes kiezen’.

Deze mensen zullen volgens de onderzoeker dus eerder voor een premium Duitser gaan, maar ook eerder de verkeersregels overtreden. Mensen die een dure auto hebben, zijn volgens de onderzoeker namelijk vaak mensen met veel geld. En veel geld heeft een slechte invloed op mensen en laat ze onethische handelingen uitvoeren, aldus de onderzoeker. Het niet verlenen van voorrang aan voetgangers bij een zebrapad, bijvoorbeeld.

Hoewel dit onderzoek natuurlijk slecht nieuws is voor mensen met een dikke Duitse wagen, is het weer goed nieuws voor mensen met een goedkoop gebakje. En voor deze schrijver, die nu wetenschappelijk aan kan tonen dat zijn Peugeot 205 van 325 euro betekent dat hij een engeltje is.