Een record van BMW met de nieuwe M2 op de Nürburgring. Altijd leuk.

Hoera, de M2 is de snelste. Tja, wat zeggen die records nou eigenlijk? Het levert in elk geval snelle beelden op.

De BMW M2, met achter het stuur Jörg Weidinger, is de snelste over de Nürburgring in de compacte klasse. Geen enkel andere auto in die klasse is sneller, aldus BMW. De M2 was goed voor een tijd van 7:38.706 min. Snel hoor!