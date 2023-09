VVD: accijns omlaag en kilometervergoeding omhoog!

Het is verkiezingstijd dus het is tijd voor gratis bier. Vandaag de VVD: accijns op benzine omlaag en kilometervergoeding omhoog!

Het kabinet is demissionair, Mark R. is bijna exit en de verkiezingen komen eraan., Tijd voor alle cadeautjes en plannen die de kiezer moet verleiden nu juist het kruisje bij de gewenste naam te zetten.

Vandaag is het de VVD die gouden bergen belooft. Het concept verkiezingsprogramma van de partij, die het toch echt al dertien jaar mee mag bepalen, gaat het helemaal anders doen.

Mobiliteit

De voormalige autopartij vindt mobiliteit belangrijk en heeft dus een flink stuk van het programma ingeruimd voor mobiliteit, zo meldt BNR. Geen plannen voor terugkeren naar 130 kilometer per uur, maar wel extra investeringen in het onderhoud en het verbeteren van bestaande wegen, sporen, tunnels en bruggen.

Daarnaast moet elektrisch rijden aantrekkelijker worden voor meer mensen. Maar dan wel zo dat de gewone automobilist er zo min mogelijk last van heeft. Ja, ja… Dat is de afgelopen dertien VVD jaren onder de huidige visionaire premier ook zo goed gelukt.

Minder accijns

Nou dan het aangekondigde gratis bier. De VVD is van mening dat automobilisten die afhankelijk zijn van een auto voor hun werk zeker niet meer moeten gaan betalen.

Om te beginnen moet de accijns op benzine omlaag. Het was al flink in het nieuws de laatste tijd, maar de VVD is opeens enorm voorstander van het blijvend terugschroeven van de accijns.

Dus per 1 januari niet omhoog? Nou ja de verkiezingen zijn 22 november 2023 dus voor 22 november 2024 is er geen kabinet, dus wij gokken erop dat het allemaal net niet gaat lukken, maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit en wellicht regelt de huidige Tweede Kamer het zelf.

Reiskostenvergoeding omhoog

De discussie over de belastingvrije reiskostenvergoeding loopt ook al meer dan vier VVD kabinetten, maar nu opeens kondigt de “autopartij” aan dat ze die voortaan standaard willen indexeren. Daarnaast moet in elk arbeidscontract afspraken worden gemaakt over die reiskostenvergoeding. We zijn benieuwd.

Spitsheffing

Dan ligt er nog een andere kwestie op het bordje van het onder VVD leiding staande demissionaire kabinet. Spitsheffing in de trein. Daar is de VVD onder leiding van Dilan Yesilgoz ook tegen. Rekeningrijden Betalen naar gebruik staat wel in het concept van het verkiezingsprogramma. MAAR, de belasting op de auto wordt daarbij niet verhoogd.

Dat laatste lijkt ons een nogal boude uitspraak. Zeker als er verschillende tarieven voor brandstoffen, tijdstippen en trajecten gaan komen zoals nu het plan is. Kortom daar kan niemand nog iets over zeggen. Of de VVD van 2023 wil alle plannen van de VVD van 2022 in de vuilnisbak gooien en helemaal opnieuw beginnen. Dat kan natuurlijk ook.

Nou, mooie plannen allemaal. We leven in een coalitieland dus als Timmerfrans samen met Dilan een coalitie moet vormen na de verkiezingen vrezen wij dat de mobiliteitsparagraaf uit het programma van de VVD vakkundig de shredder in gaat. We gaan het zien.