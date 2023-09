Productiestop Volkswagen T-Roc door klimaatverandering

In Slovenië heeft iedereen en zijn moeder natte voeten en dus kondigt Volkswagen een productiestop aan voor de T-Roc in Portugal.

Iedereen weet het inmiddels, de zomer van 2023 had het allemaal. Stormen, droogte, hitte, kou, hagel en wateroverlast. De ene helft van Europa brandt af en de andere helft staat onder water. Allemaal door de klimaatverandering, of door sigarettenpeuken in de berm. Beetje afhankelijk aan wie je het vraagt.

De Europese auto-industrie heeft ook last van deze extremen. Door de wateroverlast en heftige overstromingen is onder andere in Slovenië de productie van motoronderdelen voor Volkswagen ontregeld.

Nauwelijks voorraad

Moderne autofabrieken hebben nauwelijks voorraden qua onderdelen. Dat is mega efficiënt als alles normaal verloopt, maar komt er ergens een kink in de kabel dan zit zo’n fabriek zomaar opeens zonder onderdelen. Zo nu ook Volkswagen.

In de fabriek van Das Auto in Setubal Portugal zal de productiestop van de populaire Volkswagen T-Roc duren van 11 september tot 12 november. Dit komt dus doordat in Slovenië de fabriek door overstromingen geen onderdelen kan leveren.

Kwetsbare keten

Tijdens de coronacrisis en ook bij het begin van de oorlog in Oekraïne is al gebleken hoe kwetsbaar de keten is. Als er bijvoorbeeld geen kabelbomen uit Oekraïne kunnen komen of de havens in China zijn dicht, dan stagneert de productie in de Europese fabrieken. Door het niet hebben van voorraden heeft dat dan snel gevolgen.

In dit geval is de overmacht het weer. Of het klimaat (ook daar schijnt nog wel eens discussie over te zijn). Uit een interne memo die Volkswagen naar zijn 5.000 werknemers van de Portugese fabriek stuurde blijkt dat de fabriek in kwestie ernstig getroffen is door de wateroverlast en maar beperkt kon leveren.

Productiestop Volkswagen

Productie van de T-Roc zonder de onderdelen is kennelijk niet mogelijk. Tijdelijk personeel mag voor alsnog blijven, al zou het kunnen dat er ontslagen vallen als Volkswagen geen andere leveranciers kan vinden om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale productie.

Mocht je een Volkswagen T-Roc in bestelling hebben, de levertijd zal zo maar eens een week of negen naar achteren kunnen schuiven.