Wat is ‘Bel de wouten’ op z’n Turks?

In de Turkse hoofdstad Ankara hebben ze hun zin: de weergoden bezorgden de inwoners een witte kerst. We hoeven daar alleen niet heel jaloers op te zijn, want dit zorgde voor de chaotische taferelen. We hebben dergelijke massale glijpartijen vaker gezien, maar het blijft leuk. Kleine waarschuwing vooraf: zet je volume niet te hard.