Heftig: een auto slaat 5 keer over de kop.

Op de A12 is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Ditmaal is het niet een veel te dure auto die veel te hard reed. Nu rijd je in Nederland vrij snel te hard, maar dat terzijde.

Het ongeval gebeurde op de A12 bij Ede. Een auto sloeg 5 keer over de kop. De auto in kwestie lijkt de Chevrolet Matiz te zijn. Om vijf keer over de kop te slaan moet je flink wat snelheid hebben, maar een Matiz is niet echt in staat om enorme snelheden te halen. Alhoewel we moeten aantekenen dat de auto in kwestie met de sterkere 1.0 liter motor is uitgerust, er was ook een 800cc variant voor mensen met een hekel aan boetes.

Bij het over de kop slaan raakte de Matiz ook een andere auto, dat lijkt de rode Ford Fiesta te zijn. In beide gevallen zijn de auto’s helemaal total loss.

Pas een uur na het ongeluk kon de bergingsdienst de auto’s weghalen. Ook begon met toen pas met het opruimen en reinigen van de weg (denk aan olie en zo). Waarom dit een uur duurde, is niet helemaal duidelijk.

De politie op locatie kon mededelen dat de ambulances wel ter plaatse waren, maar godzijdank niet nodig waren. Het is een klein wonder, maar niemand raakte gewond bij het ongeluk.

Uiteindelijk zijn er twee (van de drie) rijstroken gesloten geweest, zodat de rijbanen opgeruimd konden worden. Dit heeft twee geduurd.

Wat er nu precies gebeurd is, is niet helemaal duidelijk, maar laten we blij zijn dat iedereen zonder kleerscheuren kon uitstappen.

Fotocredits: Jean-Marc Regelink / Persbureau Heitink