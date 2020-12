Dit is de allereerste EV van Toyota - Autoblog.nl

Het heeft even geduurd, maar hier staat toch echt een volledig elektrische Toyota: de C+pod.

We kunnen lang en kort praten over de Toyota Prius, maar feit is wel dat de Japanners hiermee een pioniersrol vervulden op het vlak van hybrides. De eerste generatie dateert namelijk al uit 1997. Als je al zolang hybrides bouwt is de stap naar volledig elektrisch niet zo groot zou je denken, maar gek genoeg had Toyota nog altijd geen EV.

Proace Electric

Hoewel Toyota nog steeds gelooft in hybrides en waterstof, kunnen ze niet anders dan ook BEV’s gaan bouwen. Ze zijn er inmiddels wel rijkelijk laat mee. Vrijwel alle concurrenten hebben namelijk al minstens één elektrische auto in hun gamma. Toyota heeft weliswaar sinds kort de Proace Electric, maar dat is een bedrijfswagen. Vandaag lanceert Toyota ook een EV die geen bedrijfswagen is: de C+pod.

Ultra-Compact BEV

Deze minuscule stadsrakker liet Toyota ruim een jaar geleden al zien als de Ultra-Compact BEV. De Japanners hebben nu een iets hippere en creatievere naam bedacht (C+pod), maar verder is de auto nagenoeg gelijk aan het concept uit 2019.

Formaat

Mocht het nog niet duidelijk zijn op basis van de foto’s: de Toyota C+pod is echt heel klein. Met een lengte van 2.490 mm is dit stadsautootje nog kleiner dan de eerste generatie Smart Fortwo. Je zou bijna zeggen dat het een brommobiel is. Dat is het ook: hij gaat namelijk niet harder dan 60 km/u.

Actieradius

Toyota vond het dan ook niet nodig de C+pod veel vermogen te geven: de elektromotor produceert slechts iets meer dan 12 pk. De actieradius is volgens het merk genoeg om voor gemoedsrust bij dagelijke ritjes te zorgen. Concreet betekent dit dat de range uitkomt op 150 km volgens de WLTP-cyclus. Toyota heeft er ook meteen een prijskaartje aan gehangen: omgerekend kost de C+pod zo’n €13.000.

Japan

Je voelde het waarschijnlijk al aankomen: de C+pod is niet bedoeld voor Europa, maar voor de thuismarkt. Ook de Japanse consument kan deze stadsrakker echter nog niet meteen kopen. De C+pod is eerst alleen te krijgen voor organisaties. Ergens is deze EV van Toyota dus toch weer een bedrijfswagen. Pas in 2022 wordt dit autootje voor consumenten beschikbaar. Toyota heeft overigens wel een stok achter de deur om een beetje vaart te maken met emissievrije auto’s. De Japanse overheid is namelijk van plan de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in 2030 te verbieden.

SUV

Het wachten is nu nog steeds op een volwaardige EV van Toyota. Ook die zit er aan te komen. Toyota heeft namelijk een elektrische SUV in het vat zitten. Als het meezit verschijnt die in 2021 op de markt. Dan kunnen we voor de derde keer de kop ‘dit is de allereerste elektrische Toyota’ gebruiken.