BREEK: Verstappen wint de Grand Prix van Miami…NIET!!1!

Potverdikke. Het verval zet in. Max Verstappen wint een keer een Grand Prix niet. Hoe kèn dèt nahww. We leggen het je allemaal uit, in het verslag van de Grand Prix van Miami in 2024!

En dan was er nog de race. Het Hard Rock stadium zit weer vol met fors betalende gasten in Miami, dus hopelijk krijgen we wat actie op de baan. Tot op heden is het allemaal smooth sailing geweest voor Verstappen. Het verschil met Ferrari en McLaren was niet altijd groot. Maar aan het eind van de rit was het weer P1 in de Shootout, P1 in de Sprint en P1 in de kwalificatie. Ook weer ‘gewoon’ P1 in de race?

Start

Verstappen komt in tegenstelling tot gisteren goed weg, maar de Ferrari’s niet. Perez denkt ze heel even allebei te verschalken in bocht 1 met een Hamiltonnetje. De Mexicaan schiet echter door en zo komen de scharlaken rode bolides weer langzij. Ook Piastri profiteert. Hij gaat uiteindelijk naar P3, achter Leclerc, maar voor Sainz. Perez zakt terug naar P5.

Een beetje verder achterop in het veld zijn het de Alpines die flink met elkaar in de clinch liggen. Ocon mag zijn teammaat Gasly niet echt. Maar goed Ocon mag eigenlijk geen enkele teammaat als je het voldoende tijd geeft. Gek genoeg is het wederzijds ook vaak het geval. Om eerlijk te zijn voor onze favoriete knoflookpeller, is hij dit jaar in de kwalificaties wel de snellere van de twee coureurs gebleken in een hopeloze auto. Dit weekend was GAS echter voor het eerst sneller in de echte kwalificatie. Pierre heeft geen zin om dat voordeel meteen op te geven en geeft Esteban geen ruimte.

Hamilton probeert het bij Hulkenberg, maar dat lukt voorlopig niet. De Mercedes-man zat gisteren natuurlijk ook lang achter een Haas, dus wat dat betreft is het voor hem een bekend gezicht. Piastri heeft meer succes en gaat voorbij aan Leclerc. Opmerkelijk. De McLarens zijn het hele weekend al snel, maar tot op heden in dat er niet echt uitgekomen toen het telde. Norris zou eigenlijk de snellere Macca moet hebben omdat hij een update op de auto heeft. Maar Piastri is voorlopig het speerpunt in deze race.

Hamilton gaat dan eindelijk voorbij aan Hulkenberg. Maar maakt daarna een remfout, waardoor hij weer terugvalt achter de Duitser. De Haas F1 mag dan in de race wat beter zijn dan vorig jaar, maar de rees pees houdt nog altijd niet over. Achter de nieuwe Audi aanwinst vormt zich een treintje. Uiteindelijk komt HAM wel langzij en niet veel later ook RUS. Tsunoda is de volgende in het rijtje met daarachter Gasly, die volgens de wedstrijdleiding mogelijk een valse start heeft gemaakt.

Mid Race

Het probleem van Norris is dat hij achter Perez zit. De tweede McLaren op de baan lijkt sneller dan de tweede Red Bull op de baan, die overigens terrein verliest ten opzichte van de Ferrari’s voor hem. De rees pees van team oranje is dus echt. Maar inhalen is een tweede.

Verstappen leidt dan wel de race, maar trekt ook nog geen geweldig groot gat. Hij managet ongetwijfeld de banden, maar drie seconden voorsprong na 16 ronden is niet de gebruikelijke weelde voor de Nederlander. Misschien zijn de banden gewoon zo tricky op de hete baan dat het een soort equalizer is voor iedereen.

In ronde 18 komt Perez tot vreugde van Norris binnen voor zijn eerste stop. Als tiende komt hij weer naar buiten, achter Ocon en voor Zhou. Geen vrije baan dus voor de Mexicaan. Norris gaat niet mee met de strategie van Bulli en blijft buiten. Daar hij de snelste ronde neerzet, lijkt dat geen slechte move.

Leclerc stopt dan ook en komt terug achter Hamilton. Ook niet geheel ideaal. Ook al niet omdat HAM gestart is op de harde compound en dus vermoedelijk juist zo lang mogelijk door wil rijden. Norris gaat ondertussen werkelijk als een speer. Het lijkt een verhaal van gemiste kansen te worden voor de Brit dit weekend. Want misschien is hij stiekem wel de snelste op de baan.

Verstappen voutje zet race indirect op scherp

Verstappen maakt dan vanuit de leiding in de race een zeldzaam foutje. Hij schiet door in de chicane en neemt een rood-wit gestreepte pion mee. Die blijft daarna op de baan liggen en veroorzaakt een Virtual Safetycar. Op zich een handige actie misschien wel van de Nederlander, want hij maakt net als Ocon en Alonso meteen een stop.

Piastri en Sainz gaan dan aan de leiding. Maar vlak daarna staat Logan Sargeant in de muur. Is het weer een foutje van de Amerikaan? Dat zou je wel gokken, maar in dit geval is hij geraakt door Magnussen. Die krijgt weer een straf en moet even kijken hoeveel strafpunten hij na het weekend heeft. De kablabber zorgt nu voor een volle safetycar.

En dan gebeurt er iets geks. De safetycar gaat de baan op, maar pikt niet leider Norris op, doch Verstappen. Die zit klem. Norris gaat nu aan de leiding en moet nog stoppen…Maar krijgt die stop opeens helemaal gratis!!1! Hij trekt een gaatje naar Max die opgehouden wordt door de SC, stopt dan en komt als leider weer de baan op. Heel bijzonder.

Kan Max dan nog weer terugvechten? Als de safetycar weggaat lijkt het daar aanvankelijk wel op. Maar Norris weert de aanval af en Max klaagt dan dat hij de auto niet de bochten om krijgt. Vervolgens loopt Norris drie seconden uit. Het zal toch niet dat het verval van Red Bull letterlijk nu al begint terwijl de aankondiging dat Newey weggaat amper een weekend oud is?

Sainz proeft ook dat een Red Bull overwinning geen zekerheidje is. Hij is de afgelopen twee keer dat dat gebeurde de aangewezen man gebleken de snippers op te rapen en wil dat natuurlijk ook vandaag doen. Maar hij zit klem achter Piastri. En is duidelijk van mening dat dat komt omdat Piastri niet eerlijk rijdt. Uiteindelijk haalt SAI de Ozzie in, die bij het verdedigen kennelijk wat schade opdoet. Niet veel later komen Perez en Hamilton namelijk ook voorbij en maakt PIA een pitstop.

We kunnen ons voorstellen dat je het overzicht na de virtual safetycar en safetycar nu even kwijt bent. Dus even een overzichtje: NOR – VER – LEC – SAI – PER – HAM – TSU – RUS – OCO -ALO is de top-10. Daarachter azen Hulkenberg, Gasly en Albon ook nog op een puntje. Door de neutralisatie zit iedereen natuurlijk relatief dicht bij elkaar.

De gediscrimineerde Alonso gaat dan zijn oude vriend Ocon voorbij voor P9. Esteban moet Hulkenberg dan van het lijf vechten voor het eerste puntje voor Alpine dit jaar. La tristesse durera toujours.

Finish

Na 110 races en 15 podia is het moment eindelijk daar voor Norris. Met name in Rusland kwam hij al ooit heeeeel dichtbij. En NOR is natuurlijk jong. Maar je weet nooit of de kans nog een keer komt. Voordat je het weet is je carrière voorbij en ben je de nieuwe Nick Heidfeld. Maar neen, vandaag is de dag van de eerste zege van Lando Norris. Misschien moet hij vaker Koningsdag in Amsterdam vieren en een pofferd op zijn neus krijgen.

Geinig genoeg krijgt Piastri de boodschap nog even mee dat hij vooral geen safetycar dient te veroorzaken vanaf P17. PIA heeft de snelste ronde in handen, maar rijdt ver buiten de punten. Verstappen wordt tweede, maar geeft na de safetycar dik 7 seconden toe op Norris. Natuurlijk was er het gelukje met de safetycar…Maar stiekem was de Macca ook gewoon het snelst. Is dit de kentering, is dit het begin van een spannend seizoen? Leclerc zit weer drie seconden achter onze held en maakt het podium compleet. Sainz wordt vierde, Perez vijfde.

De tweede helft van de top-10 wordt gevormd door Hamilton, een opeens weer goed presterende Tsunoda, Russell, Alonso en Ocon. Opeens ziet de F1 wereld er toch iets anders uit. Of is het volgende keer in Imola weer business as usual? We gaan het zien…