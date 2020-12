Fouter dan fout: de kersttruiwraps van Mercedes - Autoblog.nl

Mercedes schaamt zich nergens meer voor en gaat los met foute wraps.

Als je zegt ‘fout’ dan zeg je Rainbow in the Sky, NSB’ers en kerstruien. Gewrapte AMG’s kunnen we ook wel aan dit rijtje toevoegen. Mercedes omarmt deze winter de foutheid door hun auto’s te voorzien van wraps met een kersttrui-thema. Eerder lieten we al een foute AMG GT-R en een net zo foute G-Klasse zien, maar dat was nog niet alles.

Mocht je je afvragen: ‘Wat is er nog fouter dan een AMG wrappen in een kersttruiprint?’, dan heeft Mercedes het antwoord. Ze hebben het inmiddels namelijk ook gewaagd om een klassieker in een foute kerstrui te hijsen. Mercedes heeft een stijlvolle oldtimer – de W113 SL, beter bekend als de Pagode – genomen en die vakkundig van zijn stijl ontdaan met een wrap.

Het wrappen van klassiekers is natuurlijk sowieso nut dun (om met de Snor te spreken), en zo’n drukke print maakt het er allemaal niet beter op. Desondanks zullen we er niet te zwaar aan tillen. Het is namelijk gewoon een ludieke actie van de Duitsers.

Om het kwartet compleet te maken heeft Mercedes ook nog een vierde model ingepakt. Deze auto kon bijna niet verder van de Pagode af staan. Het betreft namelijk een Mercedes EQC. Het voordeel is dat de kerstverlichting bij deze auto al aanwezig was.

Zoals je kunt zien heeft de EQC – net als de andere modellen – een wrap die is afgestemd op de auto. Er heeft iemand serieus werk gemaakt van het ontwerp van de foute kersttruien. Als de Duitsers een keer een grap maken doen ze het dus wel gründlich.