Vorstschade aan snelwegen zorgt voor file - Autoblog.nl

Vanwege vorstschade zijn de snelwegen minder goed toegankelijk tijdens de vrieskou.

Het winterweer laat zijn sporen na op de Nederlandse autowegen. Niet alleen moeten mensen voorzichter rijden, ze mogen blij zijn áls ze al kunnen rijden. Daarmee doelen we niet op de vermeende wijsheid om winterbanden of allseason-rubber te monteren, maar vanwege de vele files die het land teisteren.

Vorstschade

Het hele land staat namelijk vol met files op het moment. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De reden is uiteraard het koude weer. Of beter gezegd: het resultaat van het koude weer. Vanwege vorstschade zijn veel snelwegen namelijk beschadigd geraakt. Volgens Rijkswaterstaat zijn met name de A1 en A27 ernstig beschadigd geraakt. De A1 snelweg tussen Hoevelaken en Kootwijk is zelfs gesloten. Hetzelfde geldt voor de A50 (tussen Apeldoorn en Oss) en de A58 (tussen Breda en Tilburg).

❄️ | Op verschillende plekken in het land is er vorstschade ontstaan aan het asfalt. Vanwege de verkeersveiligheid zijn daarom sommige rijstroken dicht. Moet je de weg op? Check voor vertrek de actuele verkeersinformatie 👉 https://t.co/hkdgk5Koz5 pic.twitter.com/7xI2uNeyJ5 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 10, 2021

Koud asfalt

Er is niet onmiddellijk een oplossing voor het probleem. Koud asfalt gieten schijnt een mogelijkheid te zijn. Deze oplossing biedt echter maar tijdelijk soelaas. Echter, voor een goede reparatie dient de temperatuur weer boven het vriespunt te zijn. Dus het koud asfalt gieten is enkel voor de komende dagen een manier om de snelwegen weer begaanbaar te maken. Daarna kan de vorstschade daadwerkelijk permanent gerepareerd worden door Rijkswaterstaat.

De reden dat de vriesgaten ontstaan heeft te maken met het Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Normaal gesproken is dat top-asfalt in natte omstandigheden, maar in de winter dus iets minder. Het water in het asfalt (gesmolten sneeuw en ijs) bevriest en zet zich iets uit. Daardoor kunnen scheurtjes ontstaan. Als het weer bar genoeg is, ontstaat er vanzelf vorstschade in de vorm van gaten. De gaten kunnen volgens Rijkswaterstaat dermate groot zijn dat je je wielen kan beschadigen. Nog meer redenen om dus goed op te letten op de snelweg.

Via: NOS.nl