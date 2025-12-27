Audi RS6 met 1.100 pk is hypercar voor het hele gezin

De RS6 is extremer dan ooit.

Altijd al een Bugatti willen hebben, maar hield een gebrek aan ruimte je tegen? Dan hebben we goed nieuws. Mansory kan namelijk een Audi RS6 leveren met cijfers die niet onderdoen voor een hypercar.

Terwijl de nieuwe RS6 al in aantocht is, knalt Mansory er nog even een hele dikke versie van de huidige RS6 uit. Deze heet de P1100 Performance, en ja, dat slaat op het vermogen. Mansory heeft 1.100 pk en en 1.250 Nm uit de V8 weten te peuteren. Dat lukt natuurlijk niet alleen met een chipje. Er is ook de nodige hardware geïnstalleerd, waaronder nieuwe turbo’s.

We weten helaas nog niet welke prestaties er bij deze indrukwekkende cijfers horen, maar we kunnen aannemen dat deze RS6 snel genoeg is. Reken erop dat je rond de 3 seconden op de 100 km/u zit en een topsnelheid van dik boven de 300 km/u kunt halen.

Uiteraard heeft Mansory ook hun ding gedaan met het uiterlijk. De Duitsers hebben rijkelijk gestrooid met forged carbon en de auto is voorzien van een imposante spoiler. Voor wat het waard is: dit is niet de lelijkste creatie die we van Mansory gezien hebben.

Het meest controversiële aspect is misschien nog wel het interieur. Dit is in typische Mansory-stijl geheel opnieuw bekleed. In dit geval is de keuze gevallen op turquoise leer. Weer eens wat anders dan zwart, zullen we maar zeggen.

Overigens kun je ook nog even wachten op de nieuwe RS6. Die zal weliswaar geen 1.100 pk krijgen, maar het vermogen gaat waarschijnlijk wel richting de 800 pk. Daarmee zul je ook weinig te kort komen.