Nieuwe wankelmotor komt uit onverwachte hoek

Niet van Mazda dus…

De wankelmotor a.k.a. de rotatiemotor leek ten dode opgeschreven. De Mazda RX-8 was de laatste auto met zo’n motor, totdat hetzelfde Mazda de wankelmotor terugbracht in de MX-30 R-EV. En nu komt er nog een nieuwe wankelmotor uit onverwachte hoek.

De Chinezen zijn namelijk een wankelmotor aan het ontwikkelen. Dat is enigszins verrassend, aangezien China vooral focust op elektrische aandrijflijnen en de rotatiemotor meer een relikwie uit het verleden lijkt te zijn.

Changan

De nieuwe rotatiemotor wordt ontwikkeld door Harbin Dongan Auto Engine. Die naam zegt je hoogstwaarschijnlijk niks, maar dit bedrijf bestaat al sinds 1998 en is onderdeel van de Changan Group. Saillant detail: de nieuwe Mazda 6e en EZ-60 zijn gebaseerd op auto’s van Changan.

Changan heeft dus een link met Mazda, maar toch hebben de Chinezen niet gewoon een wankelmotor van Mazda geleend. Het gaat om een nieuwe motor. Deze heeft één rotor, net als de wankelmotor in de MX-30 R-EV. De meeste Mazda’s uit het verleden – zoals de RX-7 en de RX-8 – hadden twee rotors.

Vliegende auto’s

De Chinezen ontwikkelen deze motor niet voor gewone huis-tuin-en-keukenauto’s. De nieuwe wankelmotor is specifiek bedoeld voor vliegende auto’s. Dat klinkt nog steeds als toekomstmuziek, maar Chinese autofabrikanten investeren hier flink in.

De Chinese wankelmotor is nu nog een prototype, maar de bedoeling is dat in 2027 de productie van start gaat. Als we één ding van deze Chinezen weten, dan is het dat ze heel snel nieuwe technologie kunnen ontwikkelen. We zijn benieuwd.