Het wordt bloedheet en dus grijpt Rijkswaterstaat in - Autoblog.nl

Mocht je vandaag of morgen met pech langs de weg komen te staan, dan grijpt Rijkswaterstaat door het hitteprotocol meteen in.

Je auto noodgedwongen op de vluchtstrook parkeren is nooit een pretje. Als je pech krijgt, dan kun je eigenlijk het beste mild weer hebben. Bij verschrikkelijke kou, maar ook behoorlijk warme omstandigheden zijn absoluut geen pretje. Daarom is bij Rijkswaterstaat het hitteprotocol van start gegaan.

Vandaag kunnen we temperaturen richting de 30 graden verwachten en morgen zelfs nog warmer. Als je dan pech krijgt en aan de andere kant van de vangrail staat te wachten is dat echt afzien. De weginspecteurs van Rijkswaterstaat komen dan ook meteen in actie wanneer er een pechgeval wordt geconstateerd. Met het hitteprotocol actief worden gestrande automobilisten zo snel mogelijk naar een veilige locatie gebracht. Denk aan het dichtstbijzijnde tankstation of een parkeerplaats. Ook schakelt men meteen een berger in zodat de auto kan worden meegenomen.

Uitzondering Rijkswaterstaat hitteprotocol

Je moet alleen geen pech krijgen in Groningen, Friesland of Drenthe. Daar is het protocol niet van kracht, omdat het er niet warm genoeg voor is. Ook is het protocol nu nog niet van kracht, maar pas van 10:00 tot 20:00. Dus mocht je van plan zijn vandaag pech te krijgen, stel dat dan even uit tot na 10:00 uur.

Het is voor het eerst dit jaar dat het hitteprotocol van Rijkswaterstaat van kracht is. De organisatie kijkt naar de verwachtingen van het KNMI om dit protocol van stal te halen. Bij temperaturen richting de 30 graden of hoger gaat het plan in werking.

Verder is het advies vandaag en morgen om flesjes water en een paraplu mee te nemen in een auto. Dat laatste heb je natuurlijk al als je een Rolls-Royce hebt. Of een Skoda. De paraplu kun je als parasol gebruiken als je in de snikhitte op een berger staat te wachten. Heb je vandaag pech? Sterkte! En de groeten van B100.