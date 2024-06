Wie wordt de nieuwe eigenaar van deze extreem bijzondere Ferrari?

Want dat het een extreem bijzondere Ferrari betreft, kunnen we wel stellen…

Een Ferrari is eigenlijk altijd wel bijzonder. Van een ‘simpele’ 360 Modena tot een LaFerrari. Allemaal doen ze de hoofden omdraaien als je voorbij komt rijden. En dat geldt niet alleen voor een moderne Ferrari, maar zeker ook voor een klassieke.

Maar wat misschien nog wel veel leuker is aan een klassieke Ferrari, alleen kenners weten dat je een bijzondere auto onder je kont hebt. Want al zijn ze mooi, ze zijn niet zo schreeuwerig als de hedendaagse modellen uit Maranello. Dus ze vallen net even iets minder op. En dat is eigenlijk veel leuker, vind je niet?

Nou, dan is er nu jouw kans om een klassieke, doch extreem bijzondere Ferrari aan je collectie toe te voegen. Je moet alleen wel diepe zakken hebben…

Extreem bijzondere Ferrari op de veiling

Een van de meest iconische modellen die Ferrari ooit bouwde, is de 250 SWB California Spider. Een kunstwerk, niets meer en niet minder. Ontworpen door Pininfarina en ieder exemplaar in de werkplaats van Scaglieti met de hand geklopt, dus geen twee auto’s zijn hetzelfde.

Van deze SWB California Spiders zijn er slechts 37 gebouwd. De 3 liter twaalfcilinder is gekoppeld aan een handbak met vier verzetten. De atmosferische motor levert 243 pk en een geluid waarbij alle haren op je lijf in standje kippenvel schieten.

En daarvan staat er eentje op de veiling. En niet zomaar eentje, een extreem bijzondere. Dit is namelijk de allereerste die ooit is gebouwd en deze heeft zelfs als showmodel op de salon van Genève gestaan in 1960. Matching numbers en dus helemaal zoals je hem wil hebben.

Bovendien is hij op dit moment eigendom van een beroemde Duitse oud-voetballer, Michael Ballack. Gelukkig was dat een van de meer sympathieke spelers van die Mannschaft, anders zouden we hem niet hoeven.

Ballack was begin deze eeuw zeer goed bevriend met Michael Schumacher en via hem kwam hij in aanraking met klassieke Ferrari’s. En als je dan een California Spider kan kopen (en het kan betalen), dan doe je dat.

Maar hij wil er vanaf. Vraag ons niet waarom, maar het is toch echt zo. Raar… Daarom staat deze extreem bijzondere Ferrari binnenkort op de veiling in Monterrey Californië. Met een geschatte opbrengst van 16.000.000 tot 18.000.000 dollar. En daar komen de veilingkosten nog bovenop.

Wil jij? Zorg dan dat je op 16 en 17 augustus aanwezig bent en neem een dikke portemonnee mee. We wensen je veel plezier met je nieuwe aankoop!